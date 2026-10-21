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Лидерът на ДПС Делян Пеевски произнесе реч пред сградата на Община Белица, където се провежда полицейска акция. Той подкрепи кмета Радослав Ревански срещу "репресиите" и се закани да направи разкрития за "престъпния кръг", ръководещ държавата.

Кабинетът "Радев"

"Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!", заяви Пеевски, а събралите се на площада пред общината граждани започнаха да скандират "Ради! Ради!".

"Приятели, казвам не на страха. Ще бъдем тук. Ще бъдем с Ради. Ще бъдем с всеки, който го репресира новата Държавна сигурност. Отказваме! Господин Радев, не на страха! Господин Тончев, не на страха. Господин Демерджиев, не на страха!", каза Пеевски, изреждайки имената на премиера, шефа на ДАНС и вътрешния министър.

"Няма да се огънем и нас ще ни има, когато вие си отидете. Това да е ясно - няма да успеете по този начин", заяви още лидерът на ДПС.

По думите му тепърва ще има разкрития за управляващите. "Казвам ви и пред камерите - разкрития ще има за този престъпен кръг, който ръководи България в момента. Кръг, който само пълни касите, който се страхува. Всяка репресия, която правят, ми показва, че сме на правия път. И ние продължаваме и ще ги разобличим", завърши словото си Пеевски.

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Пред сградата има полиция, на място са и служители на ГДБОП, предаде кореспондент на БТА.

На централния площад пред общинската администрация са се събрали хора, сред които представители на парламентарната група на ДПС, кметове на населени места и граждани.

"Виждате нечувано полицейско присъствие. Не съм забелязал малкия Ради да е терорист. А то такъв страх от него - жандармерия, полицейски коли, гледам, че сега са ги пообрали, притеснени, че ще дойдем. Хората не са виновни, полицията не е виновна, виновни са техните началници", заяви Пеевски на брифинг пред репортери след като произнесе речта си.

"Виновен е премиерът Радев, който в безсилието си изтърва цените. Хората са много зле, имат много проблеми - посочи лидерът на ДПС - Обграден от неговите лейтенанти - това е негова дума, като шефа на ДАНС, като Демерджиев, които го страхуват с протестите и какво се случва. Протести ние вчера не сме организирали, казвам го едно към едно."

По думите му Демерджиев винаги е бил "слуга" на Радев, а за Тончев е смятал, че достойно ще служи на България, но в момента не се знае какво прави в полицейските акции ДАНС.

Пеевски е убеден, че се работи по анонимни сигнали.

"Не мога да разбера за какви достойни прокурори говори премиерът. Също така отправям питане към и.ф. главната прокурорка - тези прокурори откъде знае пълната информация министър-председателят какво се случва, той няма право на това, има разделение на властите, което е нарушено - запита лидерът на ДПС - Той обясни кой какви показания дава, какво се разплитало, какво се разплитало."

Пеевски отново повтори, че ще бъде до всеки "репресиран" от "възстановената ДС", като спомена кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той се обърна с лице към полицаите, застанали пред общината и заяви: "Призовавам полицията да не служи на диктатора Радев", след което беше бурно аплодиран.

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По думите на лидера на ДПС Ревански е бил викан в кабинета на директора на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Той му казвал "как да се работело за ПБ, как кметове да минават към ПБ, как да му уредял среща с Демерджиев, за да не му правел нещо и да не го закача".

"Но нали знаете кой дава срамните оферти - Румен Радев. Господин Радев, казваме "не" на вашата оферта, казваме "да" на свободата и "не" на Държавна сигурност", заяви Пеевски, като брифингът премина във втора реч.

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