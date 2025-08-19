Предлага създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси

1079 Снимка: БТА

Председателят на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите. За това настоя лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в съобщение, разпространено до медиите от пресцентъра на формацията.

Пеевски посочва, че ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички, допълва той.

Според Делян Пеевски водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода.

Сред спешните действия, които, по думите на Пеевски, трябва да се предприемат, са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в Република България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси, предлага лидерът на "ДПС-Ново начало". Така смята той може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от Българската банка за развитие (ББР).

На 17 август жители на Плевен излязоха на протест срещу водния режим в града с празни туби и бутилки от вода, които бяха хвърлени към входа на Общината, както и с призиви "Искаме вода!" и "Оставка!". Вчера кметът на града Валентин Христов заяви, че заради безводието ще се обсъжда обявяването на бедствено положение. Положението в града е критично. Режимът на водоподаване е драстичен и търпението на хората преля. Те не издържат на този режим и това безводие, каза още той.

