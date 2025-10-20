Пеевски: Пак говорих с Желязков, ще подкрепяме кабинета, докато работи за хората
Според думите на лидера на ДПС-НН всички взаимоотношения между партньорите в коалицията по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки
"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората". Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.
Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.
"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва още в съобщението.
В петък лидерът Бойко Борисов заяви, след като събра ръководството на партията, депутатите и кметовете, че ГЕРБ са готови да разширят коалицията с включването на ДПС - Ново начало. Другият вариант е предсрочни избори през февруари.
Борисов натовари премиера Росен Желязков днес да разговаря с коалиционните партньори БСП и ИТН дали са съгласни, както и с Делян Пеевски. В опцията за четворна коалиция Борисов изключи смени на министри.
До момент от партията на Слави Трифонов не са коментирали опцията за преформатиране на правителството.