Според думите на лидера на ДПС-НН всички взаимоотношения между партньорите в коалицията по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки

1803 Снимка: БТА

"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората". Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва още в съобщението.

В петък лидерът Бойко Борисов заяви, след като събра ръководството на партията, депутатите и кметовете, че ГЕРБ са готови да разширят коалицията с включването на ДПС - Ново начало. Другият вариант е предсрочни избори през февруари.

Борисов натовари премиера Росен Желязков днес да разговаря с коалиционните партньори БСП и ИТН дали са съгласни, както и с Делян Пеевски. В опцията за четворна коалиция Борисов изключи смени на министри.

До момент от партията на Слави Трифонов не са коментирали опцията за преформатиране на правителството.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.