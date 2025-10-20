"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората". Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Парламентът

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва още в съобщението.

В петък лидерът Бойко Борисов заявислед като събра ръководството на партията, депутатите и кметовете, че ГЕРБ са готови да разширят коалицията с включването на ДПС - Ново начало. Другият вариант е предсрочни избори през февруари.

Борисов натовари премиера Росен Желязков днес да разговаря с коалиционните партньори БСП и ИТН дали са съгласни, както и с Делян Пеевски. В опцията за четворна коалиция Борисов изключи смени на министри.

До момент от партията на Слави Трифонов не са коментирали опцията за преформатиране на правителството.

ИЗБРАНО
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“ Лайф
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“
7974
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха Корнер
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха
4179
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната Бизнес
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната
2441
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време IT
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време
1475
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност" Impressio
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност"
7038
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
7981
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден Вкусотии
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден
22
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности Zodiac
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности
232
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд Времето
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд
776