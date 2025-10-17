"Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското", заяви лидерът на ДПС-НН

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски е категоричен, че няма да падне правителството и да ходим предсрочно до урните.

"Избори няма да има", заяви Пеевски в кулоарите на Народното събрание.

"Това съм го казал много отдавна", добави той.

И отново се прицели в президента, за когото твърди, че прави своя партия и чиято оставка поиска вчера.

"Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", каза още Делян Пеевски по адрес на държавния глава.

Лидерът на ДПС-НН направи коментара, след като и днес пленарното заседание пропадна заради липса на кворум. Пеевски и депутатите му отсъстваха от залата и също не се регистрираха, като останалите от мнозинството, но идваха през цялата седмица в Народното събрание без да влизат в пленарната зала.

Тази сутрин Пеевски беше лаконичен, докато в четвъртък обяви, че вече е разговарял с премиера Росен Желязков за преговори за преформатиране на кабинета. И от него е разбрал, че ГЕРБ ще кажат до понеделник какво планират в управлението занапред.

"Говорих с премиера. Каза, че до понеделник щели да решат какво ще правят. Предполагам, че Желязков изчаква Борисов", разкри той.

Пеевски отново повтори, че е готов да поеме отговорност и да участва във властта, а партията му има "здрав гръб". Той допусна обаче, че е готов да подкрепя правителството, както и досега, и без да сподели изпълнителната.

И обяви, че "всичко е в ръцете на Бойко Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", след като лидерът на мандатоносителите заяви, че няма място в това управление, не иска да крепи кворума повече и очаква да чуе мнението на структурите, за да вземе своето решение Изпълнителната комисия.

На този фон от ГЕРБ засега не издават в каква посока ще поемат, от БСП изразиха готовност да участват в преформатиране на властта дори и със смяна на техни министри и на председателката на парламента Наталия Киселова, а от ИТН мълчат. Неофициално се появи информация, че партньорите в мнозинството вече водят преговори с Желязков за ремонт на сегашното правителство.

