От партията не са съгласни със съкращенията в държавната и общинската администрация

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Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания "Щит за хората"- кампания за защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Инициативата обединява народните представители, кметове и общински съветници около конкретна цел публичният ресурс "да достига до хората, без да потъва в корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение".

"В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест", посочи в обръщение към общото събрание на сдружение на общините "Толерантност" Делян Пеевски.

Срещата се е провела в понеделник в София, съобщи БТА.

"На този фон несигурността, тревожността от обедняването, ескалацията на цени на стоки и услуги, на горива и енергия поставят България на дъното на всяка европейска статистика за благосъстоянието на нациите", каза още той.

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Категорично се противопоставяме на самоцелните съкращения в държавната и общинска администрация, които нарушават права и оскъпяват услугите за гражданите чрез договори за външни услуги с близки до управляващите фирми, се посочва в декларацията.

"Ще направим предложение всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните", заяви лидерът на ДПС пред журналисти в кулоарите на парламента миналата седмица.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.