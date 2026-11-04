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Народното събрание прие единодушно на първо четене проект на нов Закон за българския език, внесен от "Възраждане". В гласуването се включиха 153 депутати - 11 от групата на вносителите, 123 от "Прогресивна България", един от ДБ и двама от ПП, а от ДПС не участваха.

Парламентът

Парламентът реши предложения между първо и второ четене да се приемат в максималния срок от три седмици.

Законът на партията на Костадин Костадинов влезе като първа точка в дневния ред съгласно правилото, че групите могат всяка първа сряда в месеца да предлагат точки, които мнозинството няма право да отхвърли за разглеждане.

Според "Възраждане" целта на нормативния акт е "да създаде цялостна правна рамка за провеждане на държавна езикова политика", като урежда принципите и задълженията, свързани с употребата на българския книжовен език в публичната сфера - включително в образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация.

Вносителите отбелязват, че в момента съществуват над сто закона, които съдържат отделни разпоредби за задължителното използване на българския език в различни сфери, но отсъства координация и ясен механизъм за отговорност при неизпълнение. Законопроектът не засяга личната и неофициална употреба на езика, нито ограничава правата на лицата, ползващи други езици в частната сфера, подчертават от партията.

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Предвижда се създаване на Консултативен съвет за българския език към Министерския съвет с експертно-консултативни функции, който ще координира институционалната политика, ще подпомага процеса по опазване и развитие на езика и ще докладва всяка година за състоянието на езиковата среда. Съветът ще включва представители на научните и образователните среди, както и на институции с пряка връзка към езиковата политика.

"Нарушенията на този закон, доколкото не подлежат на по-тежка отговорност, представляват административни нарушения и се санкционират по реда на Закона за административните нарушения и наказания", пише в административнонаказателните разпоредби. Санкциите ще се определят в подзаконов нормативен акт на МС.

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