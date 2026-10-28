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ЦИК определи чрез жребий реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември, по БНТ и БНР.

Президентски избори 2026

Първи обръщение към гражданите ще има възможност да отправи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Втори ще са Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Обръщенията ще бъдат излъчени на 30 октомври 2026 г., петък - последният ден на предизборната кампания преди деня за размисъл. Всяко от тях ще бъде с продължителност до десет минути.

Възможността за обръщения преди балотажа е регламентирана в Изборния кодекс.

Те са безплатни, а времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители в случая на инициативните комитети за издигане на кандидатите.

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ЦИК насрочи балотажа за неделя, 1 ноември.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.

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