Първо Гюров, после Йотова отправят 10-минутни обръщения по БНТ и БНР преди балотажа
Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на обществените медии и упълномощени представители на инициативните комитети за издигането им
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ЦИК определи чрез жребий реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември, по БНТ и БНР.
Президентски избори 2026
Първи обръщение към гражданите ще има възможност да отправи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Втори ще са Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
Обръщенията ще бъдат излъчени на 30 октомври 2026 г., петък - последният ден на предизборната кампания преди деня за размисъл. Всяко от тях ще бъде с продължителност до десет минути.
Възможността за обръщения преди балотажа е регламентирана в Изборния кодекс.
Те са безплатни, а времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители в случая на инициативните комитети за издигане на кандидатите.
ЦИК насрочи балотажа за неделя, 1 ноември.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.