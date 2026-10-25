Най-много са излезли да гласуват при вота през 1992 година - над 75%, когато държавен глава стана д-р Желю Желев

6528 Генерирано с ИИ изображение

Чуйте статията:

Седмият демократично избран български президент ще се окаже избран при най-ниска активност, ако в последните часове не настъпи рязък обрат в желанието на българите да гласуват.

Избирателната активност в страната към 16 ч е 16,04 %, докато на предишните президентски избори през 2021 г. по същото време е била значително по-висока - 25.72%.

При най-висока активност е избран д-р Желю Желев (кандидат на СДС) през 1992 г. При това тя е почти една и съща и на двата тура - 75,39 % отиват до урните на първия тур, а 75,90 % - на втория. Изборите тогава са на 12 и 19 януари.

На първия тур гласуваха 5 139 891 души, а на втория - 5 206 226.

Следващите президентски избори са през есента на 1996 г. 63,14% е активността на първия тур, а 61,45% - на втория, когато е избран Петър Стоянов срещу Иван Маразов от БСП. Той също е представител на Обединените демократични сили. Изборите са 27 октомври и 3 ноември. На първи тур гласуваха6 837 737, а на втория - 6 859 318.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През 2001 г. президент става Георги Първанов, който по това време е лидер на БСП. На първия тур на 11 ноември гласуват 41,8%, а на втория - на 18 ноември, 55,1% от имащите право на глас. В гласове това прави 2 850 297 на първи тур и 3 784 036 - на втори.

През 2006 г. Първанов печели втори президентски мандат срещу Волен Сидеров от "Атака". Избирателната активност е 42,51% на първи тур и 42,51% - на втори. Изборите са през октомври - на 22 и 29-и. А гласувалите на първи тур - 6 450 920 и 6 447 147 - на втори.

През 2011 г. при активност на първия тур от 51,83% и на втори тур - 48,04% президент става Росен Плевнелиев, издигнат от ГЕРБ. И тези избори са през октомври - съответно на 23-и и 30-ти. Основният съперник на Плевнелиев е Ивайло Калфин от левицата.

3 593 751 граждани упражниха правото си на глас на първия тур, а - 3 229 329 - на втория.

През 2016 г. Румен Радев става президент, издигнат от БСП. Първият тур е на 6 ноември и на него гласуват 56,28% от имащите право на глас, а седмица по-късно активността е 50,44%. Съперник в битката за "Дондуков" 2 срещу Радев е Цецка Цачева от ГЕРБ.

Общо 3 943 004 гласуват през 2016 г. на първи тур и близо 3,5 милиона души.

През 2021 г. Румен Радев печели втори мандат при активност 40,50% на първи тур и 34,84% - на втори. Тогава срещу него е издигнатият от инициативен комитет Атанас Герджиков, зад когото застана партия ГЕРБ.

2 687 307 избиратели гласуват на първи тур, а на втори - 2 310 903.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.