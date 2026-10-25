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Настоящият държавен глава Илияна Йотова получава най-голяма подкрепа от избирателите на първия тур на президентските избори. Тя получава между 32,2 и 36,5 процента, докато за кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров са гласували между 31,6 на сто и 32,4 от упражнилите правото си на глас. Това сочат първите резултати от екзитполовете на социологическите агенции "Алфа Рисърч", "Маркет Линкс", Тренд" и "Мяра" за вота към 19 часа.

Президентски избори 2026

Тези резултати означават балотаж между Йотова и Гюров на 1 ноември.

Според социолозите от "Алфа Рисърч", разликата между Йотова и Гюров е малко под 3 процента. Екзитполът дава 35,3% на настоящия президент и 32,4 на сто за опонента му. На трето място е кандидатът на "Възраждане" Костадин Костадинов с 12,6 процента подкрепа.

Следват ги Радостин Василев - с 4,1 процента, Ивелин Михайлов - с 3,5 на сто и Иван Христанов, който получава 2,2 на сто подкрепа.

Избирателната активност към 19 часа е 22,6 процента, сочат още данните на "Алфа Рисърч". 

Резултатите на "Маркет линкс" сочат същото - настоящият държавен глава печели подкрепа от 32,2%, а за Андрей Гюров са гласували - 31,6% от избирателите. Така преднината на Йотова е под 1 процента. 

Кандидатът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък получава 13,05 от гласовете на упражнилите правото си на вот. За Радостин Василев са гласували 4,3 процента, за Ивелин Михайлов - 3,5 на сто, а за Иван Христанов - 2,5 на сто.

Според агенцията, избирателната активност към 19 часа е 21,3%.

Според данните на "Тренд" Илияна Йотова получава най-много от гласовете на избирателите. За нея вота си са дали 36,5 % от гласувалите, а за опонента й Андрей Гюров - 32.4 на сто. За кандидата на "Възраждане" Костадин Костдинов бюлетина са пуснали 14 % от избирателите.

На четвъртата и петата позиция - с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.4%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според "Тренд" те печелят 1.7% от гласовете.

Избирателна активност от 21,3 на сто отчита агенцията към 19 часа.

Социолозите от "Мяра" отчитат 35,2 процента гласували за настоящия държавен глава. Кандидатът, подкрепен от ПП-ДБ Андрей Гюров получава 32,2 на сто, а Костадин Костадинов - 13,4 процента.

Четвърти според социолозите от "Мяра" са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.3%). Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според "Мяра" те печелят 1.6% от гласовете.

За всички останали претенденти гласа си са дали 5.6% от отишлите до урните, а "Не подкрепям никого" в бюлетината са отбелязали 4.8 на сто.

Избирателната активност към 19 часа е 21,2 на сто. 

Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

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За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 часа избирателната активност е  16,04 %, докато на предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %. 

Преди 5 години към 20 часа на президентските избори гласуваха 34.84 на сто. Това означава, че тогава от 6 632 375 избиратели до урните са отишли 2 310 903 души, а за Румен Радев и Илияна Йотова гласуваха 1 539 650 избиратели или 66.72% от упражнилите правото си на глас.

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