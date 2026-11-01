Избирателната активност към 19 часа е 29,1 процента, според социолозите от "Алфа Рисърч"

10578 Колаж: Стоян Гогов, Dir.bg

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Настоящият държавен глава Илияна Йотова е получила по-голяма подкрепа от избирателите на балотажа на президентските избори от тази за кандидата, подкрепен от ПП-ДБ Андрей Гюров. За нея са гласували между 50,7 и 52,5 процента, докато за опонента си бюлетина са пуснали между 43,4 на сто и 44,6 процента от упражнилите правото си на глас. Това сочат първите резултати от екзитполовете на социологическите агенции "Алфа Рисърч", "Маркет Линкс", Тренд" и "Мяра" за вота към 19 часа.

Според социолозите от "Алфа Рисърч", разликата между Йотова и Гюров е малко над 9,1 процента. Екзитполът дава 52,5% на настоящия президент и 43,4 на сто за опонента й.

4,1% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност към 19 часа е 29,1 процента, сочат още данните на "Алфа Рисърч".

"Според първите прогнозни резултати от екзитпола разликата между двамата е от порядъка на около 170 000 гласа. Разлика, която е достатъчно голяма в брой гласове, за да можем да смятаме, че картината, която наблюдаваме, ще се запази в този си вид", коментира социологът от "Алфа Рисърч" Геновева Петрова.

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По думите й около 20% от хората, които са гласували днес, не са гласували на първия тур.

Резултатите на "Маркет линкс" сочат същото - настоящият държавен глава печели подкрепа от 50,7%, а за Андрей Гюров са гласували - 44% от избирателите. Така преднината на Йотова е малко над 6 процента.

Според агенцията, избирателната активност към 19 часа е 26,4 на сто.

Според данните на "Тренд" Илияна Йотова получава най-много от гласовете на избирателите. За нея вота си са дали 51,6% от гласувалите, а за опонента й Андрей Гюров - 43,4 на сто.

Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните.

Избирателна активност от 29 на сто отчита агенцията към 19 часа.

Социолозите от "Мяра" отчитат 51,1 процента гласували за настоящия държавен глава. Кандидатът, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров получава 44,6 на сто.

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.3 на сто от избирателите.

Избирателната активност е 25.5% към 19 часа според агенцията.

Българските граждани днес избират своя седми президент.Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между класиралите се на първите две места на първия тур двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев.

Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

От комисията съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

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