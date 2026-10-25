"ПП-ДБ са в по-лесната позиция, а Илияна Йотова така и не излезе от президентската роля и не влезе в кандидат-президентска", анализира социологът от "Мяра"

2565 Стопкадър от NOVA

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Възможна размяна на позициите между първите двама кандидати на президентския вот допусна социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в ефира на NOVA. Според първите данни от екзитполовете Илияна Йотова води с резултат между 32.2 и 35.3 на сто, следвана плътно от Андрей Гюров с между 31.6 и 32.4 процента. Той определи рекордно слабата избирателна активност като водещ фактор за непредвидимостта на крайните резултати преди преброяването на всички бюлетини.

Първан Симеонов постави основен акцент върху различните стратегии на двамата водещи претенденти. Според него "Продължаваме промяната - Демократична България" е постигнала силна партийна мобилизация от позицията на догонващ опонент.

"Дали се отваря разликата или се разменят местата на първия и втория? Това е възможно. Защо е възможно? Защото имаме чудовищно ниска активност. А защо я има? Имаме чудовищно ниска активност поради няколко причини. Първата ви я казахте, тя е може би основната - усещането, че всичко ще се решава на втори тур. Втората, мисля, че открехна тази тема Димитър Ганев преди малко, че в България се печелят избори песимистично. Нали паралелно мобилизация на ПП-ДБ и от другата страна, те са и в по-лесната позиция на догонващия, а Илияна Йотова така и не излезе от президентската роля и не влезе в кандидат-президентска роля. Кандидат-президентската роля позволява повече острота, повече пипер във всичко това. Тя остана на позитивни нива, тоест всичко ще се реши на дебата. И още една причина да кажем: Причината е много проста - на тези избори няма такъв залог, като на парламентарните. Сега на втория вече ще има залог и предполагам, че ще е различно", посочи социологът.

Данните показват общ брой гласували между 1.5 и 1.7 милиона граждани. Това равнище остава с близо един милион гласа под предварителните изчисления на изследователските центрове.

"Ние отиваме с милион надолу от очакванията на всички агенции. Това означава, че нямаме проблем с проучванията, а със самото функциониране на демокрацията. На хората просто не им се гласуваше на тези избори", заяви Симеонов.

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Като първа причина за срива на активността той посочи масовото убеждение, че състезанието ще се реши на балотажа. Вторият съществен фактор е отсъствието на висок залог в сравнение с парламентарните избори. Настоящият вот е изцяло самостоятелен и не съвпада с национален референдум или парламентарно гласуване. В миналото подобни съвпадения са осигурявали допълнителен стимул за избирателите.

Първан Симеонов припомни, че в българската политическа практика президентските избори никога не са минавали без изненада. Развръзката предстои на 1 ноември, когато политическият залог за бъдещето на президентската институция ще бъде значително по-висок.

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