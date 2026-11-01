"България влиза в нова биполярност, каквато помним от деветдесетте години", обяви социологът

6524 Стопкадър от NOVA

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Социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов обяви, че голямата новина на вечерта е това, че има "пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров". В студиото на NOVA бяха обявени данни на "Мяра" от екзитпол към 19:00 часа, според който сегашният държавен глава Илияна Йотова води на балотажа за президентските избори с 51.1 на сто от гласовете срещу 44.6 процента за претендента Андрей Гюров.

"Нека изчакаме финалната развръзка все пак. Но искам да направя едно голямо уточнение, защото виждам, че дебатът в студиото се превръща в изреждане на партийни опорки", заяви Симеонов в началото на дискусията. Той призова участниците в разговора да разглеждат резултатите през реалните политически факти от кампанията.

"Това са първите избори от много години насам, от десетилетия, които са само президентски. Когато някой казва, че на предишните имаше много висока активност, нека не забравя, че тогава имаше и парламентарни, а по-рано и референдум. Абсолютно несравними са", посочи социологът. По думите му изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните.

"Не може да се сравняват механично гласовете от април и сега. През април имаше много личен вот за Радев, силен вот срещу Пеевски и Борисов и много ситуационен вот", подчерта анализаторът. Към тези фактори той добави и обичайната електорална ерозия, съпътстваща всяко ново управление след първите месеци на власт.

"Новината на вечерта е, че имаме пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров", категоричен бе Симеонов. Според изчисленията на социологическата агенция около 300 000 избиратели от тези две формации са отишли до секциите в неделя, като поне 250 000 от тях са подкрепили кандидата на ПП-ДБ.

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"В момента имаме от едната страна един центристко-консервативен блок, леко ляв, обхващащ управляващите плюс "Възраждане", а от другата страна стои синя конфедерация плюс ДПС. България влиза в нова биполярност, каквато помним от деветдесетте години като СДС срещу БСП или ОДС срещу Коалиция за България", обясни Първна Симеонов.

Той отбеляза, че на този балотаж левият блок удържа победа благодарение на широка подкрепа сред гласувалите.

"Естествено, главният извод днес е ниската активност, но все пак трябва да отчетем, че имаме избран президент на страната", каза в заключение Първан Симеонов. Преброяването на протоколите в Централната избирателна комисия продължава през цялата нощ.

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