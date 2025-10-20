Балотажите в общините, където няма избран кандидат за кмет, ще се произведат на 2 ноември.

Победа в местните избори в Република Северна Македония (РСМ) обяви председателят на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Християн Мицкоски. По думите му партията е победила в над 30 общини на първия тур на изборите, като открои победата в Струмица, за където каза, че 20 години са чакали, за да имат кмет.

"Имаме победа в Делчево, Берово, имаме убедителна победа в Битоля, в Прилеп, в Щип, Кавадарци, Гевгелия, Свети Николе, Охрид, Кисела вода, Гьорче Петров, Велес, Радовиш и така нататък... Обещахме победа, имаме победа. (Северна) Македония избра хора, които вярват в работата, а не в думите. Тази убедителна победа не е краят, а началото на новата македонска енергия. Всеки, който излезе и гласува за продължаване на промените, гласува, че може да се справи по-добре, това е наше задължение и доверието не е награда, а задача, която започва утре сутринта. Тази вечер не празнуваме, а ще работим, ще превърнем всеки глас в действие", заяви в изявление в централата на управляващата партия Християн Мицкоски, който изрази убеденост, че на втория тур кандидатът за кмет на Скопие ще спечели убедително.

Председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче обяви, че партията му е спечелила три общини още на първия тур на местните избори и това са Крива Паланка, Кривогащани и Богданци и влиза с водещ резултат в балотажа в скопската община Център, в Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново, Валандово, Крушево, Лозово, Росоман. "Този резултат не е това, което всички искахме, но не е лош резултат, като се има предвид, че в някои от общините имаме увеличение на гласовете", заяви Филипче.

Според първичните неофициални резултати от местните избори в Република Северна Македония, при обработени 93,65 процента от протоколите, ВМРО-ДПМНЕ влиза във втория тур на изборите за кмет или още на първия тур е с избран кмет в 53 от 80-те общини в страната, коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 9 общини, опозиционният СДСМ - в 8, Националният алианс за интеграция, воден от ДСИ - в 5 общини, предаде кореспондентът на БТА в РСМ.

При 86.86 процента обработени протоколи в Скопие, където са гласували 48.46 процента от вписаните в избирателните списъци избиратели, на балотаж отиват кандидатът за кмет, издигнат от ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски, за когото са гласували 77 858 гласоподаватели и кандидатът на опозиционната партия Левица Амар Мецинович, за когото са гласували 26 119 гласоподаватели. Кандидатът за кмет на СДСМ и единствена жена в надпреварата за кмет на Скопие, Кая Шукова, е с четвърти резултат, а повече гласове от нея има кандидатът на ВЛЕН, стана ясно от представените от председателя на Държавната избирателна комисия Борис Кондарко данни на последната пресконференция на комисията малко повече от час след полунощ.

Държавната избирателна комисия представи резултатите за всеки един от кандидатите за кмет и общински съветници за всяка една от 80-те общини, в които на 19 октомври се произведоха избори за местна власт в Северна Македония. Изборите ще се повторят в три общини поради недостатъчна избирателна активност от 33.33 процента от вписаните в избирателните списъци. В Маврово и Ростуша избирателната активност е 30,31 процента, във Врабчище - 25,18 процента, а в Център Жупа - 21,49 процента.

