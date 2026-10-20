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Парламентът ще заседава извънредно в сряда от 9 ч заради помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Парламентът

Това става ясно от съобщение на официалната интернет страница на Народното събрание. Атанасов е помилван през декември 2022 г. от Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент.

В дневния ред на народните представители за утре има само една точка. И тя включва изслушване на държавните служители и шефове на служби, участвали в изготвянето на документите по помилването на Атанасов.

Пред депутатите трябва да се яват на доклад главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в гр. София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора в гр. София през ноември - декември 2022 г., началникът на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в гр. София.

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Извънредното заседание е по искане на "Продължаваме промяната", които събраха подписка за целта миналия петък - 16 октомври. Тя бе подписана и от депутати от "Демократична България" и ГЕРБ-СДС.

Това е вторият път на ПП да предизвикат обсъждане в пленарната зала на случая, който лидерът им Асен Василев направи публично известен в началото на септември. Тогава Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", десет години преди да му изтече присъдата. 

Първата подписка бе от 13 октомври, но свиканото парламентарно заседание се провали поради липса на кворум - от "Прогресивна България" на местата си се оказаха само 14 от 131 народни представители. Тази картина може да се повтори и сега.

Миналата седмица от опозицията се опитаха да предизвикат и заседание на правната комисия за помилването на Огнян Атанасов ден, след като разглеждането на темата в пленарната зала се провали. Но управляващите от ПБ отново не допуснаха това.

В началото на месеца депутатите решиха, че парламентът и неговите постоянни комисии ще излязат във ваканция до 30 октомври с цел парламентарната трибуна да не се използва за предизборна агитация преди президентския вот на 25 октомври.

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