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Народното събрание прие актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на зенитно-ракетни комплекси", който предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставка на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

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Решението подкрепиха депутати от всички парламентарни групи без "Възраждане", предаде БТА.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с решение на НС през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро.

Общата стойност на двата етапа на проекта е 1 106 466 933 евро. Финансирането е по програмата на ЕС за дългосрочни нисколихвени заеми за отбранителни цели SAFE.

В доклада по темата на парламентарната комисия по отбрана се посочва, че ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с Diehl Defence за придобиване на системи за противовъздушна отбрана "IRIS-Т", пише още в доклада.

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IRIS-T SLM е зенитно-ракетна система за противовъздушна отбрана с малък до среден обсег на действие, разработена от Diehl Defence в сътрудничество с още една германска компания - Hensoldt и шведската Saab.

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