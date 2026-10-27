Премиерът Радев трябва да докладва какво е направено във връзка с палежа на станцията на "Старлинк"

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Парламентът ще пробва за трети път да обсъди казуса с помилването на "Петрочкия Ескобар", става ясно от страницата на Народното събрание. В дневния ред на извънредното заседание утре е и изслушване на премиера Румен Радев във връзка с палежа на станцията на "Старлинк".

Заседанието е предизвикано с подписка, инициирана от "Продължаваме промяната" (ПП) и подкрепена от депутати от ДБ и ГЕРБ-СДС. Това е третият опит на ПП да предизвика по време на кандидатпрезидентската кампания обсъждане на темата с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов от Илияна Йотова в качеството й на вицепремиер.

Обсъждане на действията на властите по палежа на антените на "Старлинк" също бе предизвикана с подписка, но по инициатива на "Демократична България".

Предвижда се депутатите да заседават от 9 ч. Предишните заседания за помилванията бяха провалени поради липса на кворум.

Веднага след като второто заседание за помилването на Огнян Атанасов бе провалено, от ПП събраха нова подписка. Но този път включиха и случая с още един помилван - сливенския наркодилър с прякор Динко Лудия. На следващия ден от ДБ пък съобщиха, че са събрали необходимите подписи и са внесли официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" край село Плана.

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В предварителния дневен ред за извънредното заседание е предвидено първа точка да бъде за палежа на станцията на "Старлинк". За действията на властите трябва да докладват премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (НСО) Пламен Тончев.

По помилванията на "Петричкия Ескобар" и "Динко Лудия" пък трябва да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов.

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