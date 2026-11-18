Ако не бъдат гласувани с квалифицирано мнозинство кандидати за цялата квота на НС, се насрочва нов вот за непопълнените места

3692 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Народното събрание ще гласува за избор на 11 членове на Висшия съдебен съвет в петък. Вотът е заложен като първа точка в дневния ред.

Депутатите ще избират един по един шестима членове на съдийската колегия и петима на прокурорската колегия. Номинациите са 21 - 13 за съдийската колегия и 8 за прокурорската колегия. Кандидатите са 20, тъй като бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев е издигнат и за двете колегии.

"Прогресивна България" предлага 11 души - за всяко едно от местата в парламентарната квота. Депутатът Румен Миланов отделно номинира още един за съдийската колегия.

"Продължаваме Промяната" и "Демократична България" издигнаха заедно и поотделно общо 7 кандидати.

"Възраждане" номинира бившата депутатка от партията Цвета Рангелова.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

ГЕРБ-СДС и ДПС не издигнаха свои кандидати и не са обявили дали и кого ще подкрепят.

Всички номинирани бяха допуснати до вота след изслушвания в правната комисия преди две седмици.

Гласуването е явно и ще се проведе първо за 6-те места в Съдийската колегия, след това за 5-те места в Прокурорската колегия, по азбучен ред на собствените имена на кандидатите.

Избрани ще бъдат тези, които са получили квалифицирано мнозинство от 160 гласа "за". Ако са повече от свободните места, печелят получилите най-много гласове.

ПБ има 131 депутати, ГЕРБ-СДС - 39, ДПС - 21, ДБ - 21, ПП - 16, "Възраждане" - 12.

Ако в петък не бъдат избрани с поне 160 гласа всички 11 членове от парламентарната квота, се насрочва ново гласуване за непопълнените места.

10 от 11-те членове на "правителството на съдебната власт" - 6 съдии и 4 прокурори, вече бяха излъчени от техните гилдии на преки избори. Този уикенд ще бъде избран и последният - единственият представител на следователите.

Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор влизат по право на 25-членния кадрови орган за съдебната власт.

Настоящият състав на ВСС кара вече почти цял втори мандат, за който не е избиран, след като в края на 2023 г. в конституцията беше въведено изискването за избор на членове от НС с квалифицирано мнозинство.

Първите основни задачи на новия Висш съдебен съвет ще бъдат да избере редовен главен прокурор, какъвто няма от 15 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев и на редовен председател на Върховния административен съд, какъвто няма от 22 ноември 2024 г., когато изтече 7-годишният мандат на Георги Чолаков.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.