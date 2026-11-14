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Очаква се тунелът "Топли дол" да бъде отворен в началото на декември временно. Междувременно ще бъде завършен проходът Арабаконак, за да може, когато продължи ремонтът, да има гарантиран проход. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ, цитиран от БТА.

Той посочи, че договорът за ремонта на "Топли дол" е бил сключен през втората половина на 2023 г. и в него е посочено, че временната организация на движението е в другата тръба на тунела, никъде не става въпрос за обходен маршрут. Иван Шишков уточни също, че проходът Арабаконак не е държавен път, а общински. Всичко това допринася за забавянето.

Според регионалния министър опозицията в момента се опитва да вкара управляващите в режим да се оправдават за грешките на тези, които ни управляваха 15 години.

По отношение на двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" всички първоначални данни сочат, че пътят е в добро състояние, че катастрофата е вследствие на превишена скорост, информира министър Шишков.

Той каза, че с интелигентните системи за ранно предупреждение по магистралите и единната структура за дигитален контрол на трафика в реално време, които ще бъдат изградени през 2027 г. , ще бъде вкарана превенцията на пътя, защото в момента цялата система е направена да действа след определени събития. Не става въпрос само за мъглата и за атмосферните условия, а когато се установи, че един шофьор кара по-бързо или нелогично по цялото трасе, да бъде спиран от служителите на МВР, допълни той.

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На обвиненията, че пътят не е бил обработен за зимни условия, министър Шишков отговори, че това не е било необходимо, тъй като температурата е била три градуса, а подобна обработка се прави, когато падне под нула градуса. Той подчерта, че в момента не е обявен режим на зимно поддържане, защото бъде ли официално обявен, започват плащания към зимно поддържащите фирми, независимо дали има сняг, или не.

Иван Шишков определи като голяма реформа плана да проектират всички магистрали и да търсят публично-частно партньорство за тяхното изграждане. Идеята ни е през 2027 г. да проектираме магистралите до ниво, в което можем да ги даваме на концесия, коментира регионалният министър. Това са частта от тунела през Петрохан, с възможността да бъде изграден пътят от Монтана до София; магистрала "Рила", която е връзката между три магистрали – "Хемус", "Тракия" и "Струма"; трасето от Русе за Маказа; магистрала "Черно море". Не е било необходимо да се дадат много пари, за да бъдат построени, необходимо е да бъдат проектирани и да смениш модела, смята министър Шишков.

Той допълни, че в бюджета на министерството за 2027 г. има предвидени пари за извършване на основни ремонти на съоръжения и пътища. Но за да започнем да ги правим, трябват обществени поръчки, а не прикрити договори на текущи ремонти, заяви регионалният министър, като подчерта, че ще направят навсякъде процедура за обществена поръчка. Той изрази задоволството си от това, че работата им е следена постоянно под лупа, защото това мотивира и самата администрация.

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