Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

От "Продължаваме промяната" (ПП) ще призоват за протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт (НОИ), заяви пред журналисти председателят на партията Асен Василев преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Кабинетът "Радев"

"Ако това, което излезе в медиите, е вярно – че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило", коментира Асен Василев.

Според него по този начин правителството "ще бръкне" в джоба на всеки български гражданин с по 433 евро. Това е доста по-нагло от това, което се опитаха да направят предишната година в кабинета "Желязков", добави депутатът. "Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести", заяви Василев, цитиран от БТА.

"Започнаха драматично да бъркат в джоба на всички български граждани и на всички български фирми. Не само това – тази по-висока цена на газа ще се отрази на абсолютно всички цени, които ще плащаме отсега до догодина, поне до лятото. Най-вероятно ще се отрази на цената на парното, освен ако не искат да фалират "Булгаргаз" или да фалират "Топлофикация", защото няма как цената на суровината да ти е с 30% нагоре, а ти да запазиш крайната цена същата", коментира още Асен Василев.

Знаете ли къде е вашата пенсия?
Виж още Знаете ли къде е вашата пенсия?

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши вчера, че природният газ през ноември ще поскъпне с 33 на сто.

"Да, България": Управляващите се готвят да национализират частично втория стълб за пенсия
Виж още "Да, България": Управляващите се готвят да национализират частично втория стълб за пенсия

За евентуалното предложение на правителството половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в НОИ съобщи и депутатът от "Демократична България" Владислав Панев. "Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2.5%, а другите 2.5 да постъпват директно в продънения НОИ. Имаше слухове за това от месеци, но все си мислех, че в мнозинството има остатъци на здрав разум. Национализация и съветска власт в действие", написа депутатът в своята фейсбук страница.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Итън Хоук предупреждава за сериозен разрив в Холивуд Лайф
Итън Хоук предупреждава за сериозен разрив в Холивуд
6469
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена Корнер
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
23838
Газът за ноември скача с 32.52% Бизнес
Газът за ноември скача с 32.52%
14002
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети IT
Кибератака отново превърна хладилните витрини в печки в редица европейски супермаркети
26656
Смъртта на Хари Худини остава мистерия и след 100 години Impressio
Смъртта на Хари Худини остава мистерия и след 100 години
3238
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу URBN
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу
1495
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги! Trip
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги!
7202
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри Вкусотии
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри
2044
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас Zodiac
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас
1092
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България Времето
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България
2467