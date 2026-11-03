Според Асен Василев по този начин правителството "ще бръкне" в джоба на всеки български гражданин с по 433 евро

1436 Снимка: БТА

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От "Продължаваме промяната" (ПП) ще призоват за протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт (НОИ), заяви пред журналисти председателят на партията Асен Василев преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

"Ако това, което излезе в медиите, е вярно – че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило", коментира Асен Василев.

Според него по този начин правителството "ще бръкне" в джоба на всеки български гражданин с по 433 евро. Това е доста по-нагло от това, което се опитаха да направят предишната година в кабинета "Желязков", добави депутатът. "Ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести", заяви Василев, цитиран от БТА.

"Започнаха драматично да бъркат в джоба на всички български граждани и на всички български фирми. Не само това – тази по-висока цена на газа ще се отрази на абсолютно всички цени, които ще плащаме отсега до догодина, поне до лятото. Най-вероятно ще се отрази на цената на парното, освен ако не искат да фалират "Булгаргаз" или да фалират "Топлофикация", защото няма как цената на суровината да ти е с 30% нагоре, а ти да запазиш крайната цена същата", коментира още Асен Василев.

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За евентуалното предложение на правителството половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в НОИ съобщи и депутатът от "Демократична България" Владислав Панев. "Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2.5%, а другите 2.5 да постъпват директно в продънения НОИ. Имаше слухове за това от месеци, но все си мислех, че в мнозинството има остатъци на здрав разум. Национализация и съветска власт в действие", написа депутатът в своята фейсбук страница.

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