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От мястото на катастрофата на АМ "Тракия" премиерът Румен Радев обяви национален ден на траур утре. В изказването си той съобщи, че жертвите на тежкия инцидент вече са 12.

Организирали сме въздушен мост за превозване на пострадалите, каза премиерът. И посочи, че и правителственият самолет, който е в Бургас, и двата "Спартан"-а, които са на летище Безмер, са в готовност за оказване на помощ.

Румен Радев изказа още веднъж съболезнования към близките на загиналите.

"Това е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа дотук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол. Надявам се, че оттук нататък ще имаме стабилизиране и да нямаме повече загинали", каза премиерът.

Радев благодари на спасителните екипи и гражданите, включили се в помощта при изключително тежките метеорологични условия и силно ограничената видимост.

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Предприели сме всички мерки, не само с извозването на пострадалите, посочи той.

Отговаряйки на въпросите на медиите, Радев припомни и проблемите, свързани с безопасността на движението по пътищата и строителството на магистрали.

"Вие предполагам, сте пътували по магистрали в развитите страни и сте обърнали внимание, че там има големи информационни табла, които предупреждават за предстоящи рискови явления по пътя. Сами може да си зададете въпроса защо при нас няма такива табла", каза Радев, обръщайки се към журналистите. И продължи: "Не е само въпрос на пари, както каза министър Демерджиев - нищо че се е крало в огромни размери от всичко, когато говорим за строителство на български пътища и магистрали. Още чакаме резултатите от делото за "Хемус", което също беше смачкано - където парите изтекоха с чували. Но не е само въпрос на пари. Тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани."

Според премиера има неща за безопасността по пътищата, които могат да станат с по-малко средства, но е въпрос на желание, политическа воля и организация.

Радев обяви, че правителството работи по структурирането на единен информационен национален център, който да обедини всички институции, които имат отношение към безопасността на пътя и в който цялата информация ще се обобщава в реално време. Идеята е новото звено да бъде изградено следващата година и да разполага с информационни табла, които да бъдат инсталирани по магистралите.

"Най-сетне да може нашите магистрали, ако не със дупките, но поне с информацията да заприличат на магистрали на развити държави", каза Румен Радев. И обеща - "Ще стигнем и до дупките."

"Най-спешните мерки - първо да се направи един щателен анализ наистина за причините за тази катастрофа, за това отделно явление. Преди малко ви казах какви мерки предприемаме. Трябва ли да ги повторя още веднъж, за да разберете?"

Според премиера Радев проблемите с пътната безопасност са системни и затова не могат да бъдат решени с откъслечни мерки след всяка катастрофа. Той нарече пътната безопасност "абсолютен приоритет на правителството". Но апелира и шофьорите да бъдат внимателни.

"Вие шофирали ли сте при мъгла? При мъгла с видимост 20 метра? Знаете как трябва да се кара. Апелирам наистина за по-голямо внимание. Пътищата ни не са в най-добрата кондиция, така че всеки трябва да внимава в зависимост от метеорологичната обстановка да кара грамотно, да кара с повишено внимание и да се съобразява с ограничението на скоростта", добави министър-председателят.

А в отговор на въпрос как ще се търси отговорност за натрупаните проблеми по пътищата, каза, обръщайки се към журналиста, който го задава: "Вие сте запознат, че излезе доклад на Сметната палата - одитен доклад. Запознати ли сте с данните в него? Те са чудовищни! Чудовищни!"

След което атакува опозицията:

"И виждате какво правят в момента - опитват се с някакъв измислен скандал за намерения относно бюджета за 2027 година и пенсионните фондове, говоря за намерения, ако има такива, да прикрият с тези намерения факти за грабеж! Грабеж за милиарди, документирано е! Искат да прикрият хиляди фактури, сертификати, платежни нареждания, протоколи за приемане на ремонт на пътя. С протоколи са се приемали от много комисии ремонти на пътя и е декларирано там, че ремонтът е бил извършен качествено, а той не е извършен така. Или строителството е качествено, а то не е било така. Да припомням ли министър Шишков какви ядки вадеше от Северната тангента? Пълно безобразие!"

"Чакаме още резултатите от прокуратурата. Чакаме наистина при тези доклади на Сметната палата прокуратурата най-сетне да се самосезира. Всички данни са при нея. Така че отговорност - да, трябва да бъде търсена за реално извършени закононарушения, за реален грабеж. Да, ще съдействаме на прокуратурата с целия експертен капацитет на правителството, стига тази прокуратура най-сетне да се събуди и да съдейства за тези неща", каза още министър-председателят.

Заедно с министър-председателя са министрите на здравеопазването, отбраната и вътрешните работи. Премиерът анонсира, че министърът на труда и социалната политика ще обяви, че за близките на жертвите и пострадалите ще има финансова компенсация. И добави: "Макар че парите никога не могат да върнат човешкия живот, затова още веднъж апелирам към всеки един: бъдете внимателни на пътя!"

По-рано през деня от МВР съобщиха как е станал инцидентът - камион е засякъл рейс, вследствие на което тир с жито е ударил автобус, а в товарното превозно средство се е блъснала кола. Така е започнала първата верижна катастрофа на магистрала "Тракия", която е станала в посока Бургас около 7 часа сутринта.

Мъглата се е сгъстила внезапно, като по свидетелства на шофьори видимостта рязко е спаднала от 70-80 на 10 метра. Втората верижна катастрофа освен заради мъглата е станала и заради отвличането на вниманието на водачите, станали свидетели на първата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.