От парламентарната група са против облагането със 7% на ваучерите за храна

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От парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха срещу данък "свръхпечалба" и повишаването на данъчната оценка на сградите. Депутатите обявиха какви предложения ще направят между двете четения на законопроекта за държавен бюджет.

Бившият финансов министър, сега депутат от ГЕРБ-СДС, Владислав Горанов припомни, че според управляващите с най-голям фискален ефект е предлаганият данък "свръхпечалба". "Не виждаме нито една причина 2026 г. или 2027 г. да бъде определена като година с извънредни обстоятелства. За разлика от 2022 г., когато заради войната на Русия в Украйна някои сектори генерираха свръхпечалба.

"Подобен тип облагане има икономическа рационалност, когато имаме изкривяване на пазара, даващо възможност за господстващо определяне на по-високи цени или тогава, когато пазарът престава да работи", обърна внимание Горанов.

"За днес това означава само едно - опит за саморазправа с определени сектори и извънредна данъчна тежест, която едва ли ще даде ефект", каза Горанов, обяснявайки защо предлагат тази мярка да отпадне. "Правителството предлага мързелив подход", смята бившият финансов министър.

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От ГЕРБ няма да подкрепят и измененията, свързани с данъчните оценки на имотите. Няма да го приемем, докато правителството не ни предложи истинско обвързване на данъчните оценки и реалната пазарна цена, изтъкна Горанов. Според него не са верни твърденията на управляващите, че разходите се намаляват с 800 милиона евро - напротив, те нараствали с 2,5 милиарда.

Депутатът Теменужка Петкова, също бивш министър на финансите, посочи, че парламентарната група ще предложи да отпадне това всяко едно физическо лице, когато извършва продажба на нов имот, да се регистрира по закона за ДДС. "Смятаме, че подобна мярка е нереална", каза тя.

Депутатите настояват още да отпадне заложеното в Закона за корпоративното подоходно облагане увеличение на данъка върху личните разходи от 3 на 7%.

От ГЕРБ са против въведения данък от 7% върху ваучерите за храна и затова настояват той също да отпадне.

Десислава Танева пък настоява да се запази мярката за принудителното запечатване на складове.

"Практиката показва, че това е най-добрата наказателна мярка за спиране на продажба на гориво или ракия без акциз", каза тя.

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