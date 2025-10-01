В писмо до обществената телевизия се посочва, че негово изказване от 17 септември не е излъчено в централната емисия "По света и у нас", докато в същото време са прозвучали коментари на политици по негов адрес

От президентството упрекнаха БНТ, че цензурира президента Румен Радев и не излъчва негови изказвания в "По света и нас", като конкретно е визирана емисията от 17 септември, когато в новините не е пуснат синхрон от изказването на държавния глава, но за сметка на това са прозвучали политици, които са коментирали по негов адрес. Във въпросната новинарска емисия няма и преразказ на коментара на президента, заявиха от екипа на държавния глава.

Писмото до генералния директор на обществената телевизия Емил Кошлуков е изпратено от секретаря за връзки с медиите на президента - Кирил Атанасов.

"Обръщам се към Вас по повод централната емисия на "По света и у нас" на Българската национална телевизия от 17 септември, в която напълно липсват позициите на държавния глава по чувствителни за българското общество теми, които президентът Румен Радев заяви пред представители на медиите по-рано през деня. В този брифинг участва и екип на БНТ", пише Атанасов.

Той посочва, че в репортажите по теми като петия вот на недоверие към правителството, инвестиционните намерения на "Райнметал" към България и избора на председател на ДАНС, са излъчени синхрони с коментари и оценки на редица политици, включително по отношение на държавния глава, но няма нито един синхрон със заявеното от президента.

Тогава президентът Румен Радев заяви пред медиите по-рано през деня, че Борисов трябва да е благодарен, че му е довел на крака президента на "Райнметал", коментира, че ДПС-НН овладява ГЕРБ и посочва още, че няма да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС. В емисията новини обаче намери място само синхронът на лидера на ГЕРБ, който нарече Радев партиен лидер и го обвини, че вреди на германската инвестиция и може да я провали.

Президентският прессекретар отбелязва в писмото още, че става въпрос за тенденция за редакционна намеса в отразяването на държавния глава, а не само за един случай.

"След като през последните месеци БНТ преустанови в новинарските емисии на "По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, днес се създава впечатление, че думите на президента не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса", пише в писмото на президентския екип.

И припомня журналистическия стандарт.

"Тези констатации за начина, по който се третира обществената дейност на президента и неговите публични изявления от страна на БНТ, са в очевиден конфликт с професионалните стандарти в журналистиката и плурализма на гледните точки", посочва още Кирил Атанасов.

Президентският прессекретар подчертава, че смята за уместно Емил Кошлуков да вземе отношение по проблема в ролята си на генерален директор, тъй като БНТ е натоварена с отговорната обществена мисия да отразява обективно картината на политическия живот в страната.

По думите на Атанасов това изключва цензурирането на президентската институция.

Според Закона за радио и телевизия, чл. 6, ал. 3, т.6 обществените медии трябва да отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика.

