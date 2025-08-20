Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен. Паметникът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Почупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента. Това съобщават в своя позиция членовете на Изпълнителното бюро на БСП - София.

Снимка: БСП-София

В нея те заявяват, че "този вандализъм е резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма". Според ръководния орган на Столичната организация на социалистите, през този период станахме свидетели на брутална разправа с паметта и историята.

Русия заведе наказателни дела срещу България и още 14 държави за оскверняване на паметници
Виж още Русия заведе наказателни дела срещу България и още 14 държави за оскверняване на паметници

"Вандализмът срещу Братската могила обаче е разултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи, пише още в позицията на БСП - София. - Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм".

Снимка: БСП-София

Столичните социалисти са категорични, че тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите.

От левицата са категорични, че "тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите". 

Снимка: БСП-София

"Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на Братската могила в срок до 1 септември 2025 г., за ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях и за поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите, пише още в позицията на БСП - София.

Снимка: БСП-София

"Днес настояваме да бъдат предприети тези задължителни минимални мерки по отношение на конкретния случай. Но борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. Ние ще направим всичко възможно тази битка да бъде успешна", допълват столичните социалисти.

Снимка: БСП-София

 

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
38764
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо Корнер
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо
5350
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3677
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2256
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3895
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
3942
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1548
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1269
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
15435