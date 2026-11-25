Асен Василев призова МФ да плати от собствената издръжка глобата от 25 млн. на ЕК за свръхдефицита

443 Снимки в колаж: БТА

Чуйте статията:

Опозицията и управляващите влязоха с летящ старт в спора за парите на държавата и заеха диаметрални позиции. Управляващите посочиха, че това е първата крачка към постигане на устойчивост на финансите на страната, а политическите им опоненти критикуваха, че въвличат страната в рецесия и трябва да изтеглят и коригират план-сметката. От опозицията дадоха заявка, че ще гласуват против така предложената макрорамка на първо четене.

Пръв поведе дебата бившият финансов министър на ПП Асен Василев. Той изслуша експозето на финансовия министър Гълъб Донев и скочи на трибуната с репликата: "Проектът ви за бюджет не става! Каза ви го ЕК и наложи 125 млн. евро глоба на вашето правителство за вашата некомпетентност".

Лидерът на ПП предложи на финансовото министерство да плати санкциите на ЕК от своя бюджет за издръжка, защото не е редно да плащат българските граждани.

"Имате издръжка в МФ платете глобата за 6-месечението. И после за следващото 6-месечие. И така можем да стигнем до цялата издръжка на МФ. ЕЦБ ви го каза току-що - че данък свръхпечалба от банките няма да съберете", коментира Василев. По думите му това означава, че трябва да се направи изцяло нова сметка.

"Вкарвате страната в рецесия директно. Изтеглете го този бюджет, преработете го до основи, така че да не ни глобяват от ЕК и да получите положителна оценка от ЕЦБ", критикува още лидерът на ПП.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тодор Джиков от "Прогресивна България" пое хвърлената ръкавица и напомни на Василев да не се държи, сякаш той не е управлявал финансите на държавата. Напомни му, че той е правил поне два от бюджетите през този период.

"Все едно вас ви е нямало през последните 5 години и обвинявате ПБ за това, което е свършено през последните 5 месеца. Приличате ми на малко дете, което е счупило чашата с вода и е избягало в другия край на стаята, за да не излезе, че то го е направило", заключи Джиков.

"Лепим тази чаша парче по парче, благодарение на вашето управление на публичните финанси през последните пет години", напомни депутатът от ПБ на Асен Василев.

С реплика се включи и председателят на бюджетната комисия Константин Проданов. "Глоба няма", коригира той твърдението на Асен Василев относно предупреждението на Европейската комисия.

Проданов уточни, че към днешна дата глоба не е наложена, ще има съвещание на 11 декември, на което ще бъде обсъдена тази глоба и тя е в размер на 0,02 процента от БВП. И Проданов, като преди това финансовия министър Гълъб Донев, припомни за удължителния бюджет през 2026 г., за изкуствения дефицит преди това от 2025 г. и че за това няма принос ПБ.

В отговор Асен Василев пусна на микрофона на трибуната запис на думите на премиера Румен Радев, когато преди заседанието на МС заяви: "Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните".

Депутатът от ДБ Йордан Тодоров пък попита лично Гълъб Донев - бил ли е 622 дни в Министерския съвет през последните пет години и дали от тях 308 дни е бил премиер.

Бившата финансова министърка от ГЕРБ Теменужка Петкова разкритикува, че управляващите разпределят под вид на "много щедър социален бюджет" бъдещи дългове.

"Има щедрост на кредит", обвини Петкова. И обвини, че ПБ взема с едната ръка от бизнеса с данъците и дава с другата за социални плащания. "На прага сме България да стане първата държава в ЕС, която ще понесе санкциия, за това, че не спазва мерките за финансова консолидация. Този бюджет задълбочава проблемите, според нея. "Няма как да подкрепим този бюджет", заяви Теменужка Петкова.

"Този бюджет нито е ляв, нито е десен - този бюджет е лесен", обобщи съпартиецът й Красимир Вълчев. Бившият просветен министър предупреди, че управляващите няма да успеят да съберат набелязаните приходи.

"Възраждане" е категорично против този бюджет, който ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението, която е над 60%", заяви Цончо Ганев.

В същото време съпартиецът му Димо Дренчев установи, че посоката е вярна, но стъпките са плахи. "Бюджетът на ПБ е, ако не друго, то поне по-честен от бюджета на Росен Желязков", заяви Димо Дренчев от "Възраждане". По думите му стъпките в бюджета е трябвало да бъдат не толкова плахи, а по-смели. "Не се притеснявайте от докладите на ЕК", призова депутатът от "Възраждане" и посочи, че има откъде още да вземат средства за хазната.

От ДПС също заявиха, че няма да подкрепят бюджета. По думите на народната представителка Атидже Алиева-Вели в проекта за бюджет не се вижда политическа воля за цялостна реформа и секторни политики. От партията ще внесат своите предложения между първо и второ четене.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.