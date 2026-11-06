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Опозицията разгроми бюджета, представен от правителството в УНСС, като видя "обедняване", "инерция" и "социален мираж". Остра критика дойде от всички страни - от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", "Демократична България", ДПС и "Възраждане", което обещава тежки дебати по-късно в пленарната зала.

Макар че само от "Възраждане" изтъкнаха, че няма да подкрепят предложената от кабинета "Радев" план-сметка за следващата година едва ли властта може да разчита на гласове и от останалите опозиционни парламентарни, съдейки от коментарите, които бяха направени пред медиите.

Докато финансовият министър Гълъб Донев нарече разчетите на кабинета "бюджет на вразумяването", опозицията видя продължаващо задлъжняване.

"В бюджета не виждаме нищо - това е бюджет на инерцията. Нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е социален, нито е ляв, нито е десен", заяви Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС. Според него управляващите ще продължат да се оправдават с наследството, което са заварили от предшествениците си.

Бившият министър на образованието посочи, че "правителството харесва инфлацията, защото продължава да я помпа с бюджетите, които предлага". Вълчев изтъкна, че така - чрез инфлацията най-лесно се генерират приходи в бюджета, без да е необходимо властта да прави нещо.

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Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане, заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев. Той коментира, че това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. "Хората, които тогава фалираха България, искат отново ние да влезем в спирала от дългове, на големи бюджетни дефицити, на нисък ръст на брутния вътрешен продукт."

"Това е бюджет на тежка зима - зима на излъганите надежди, защото хората очакваха по-добри цени, а ще получат тежко нарастване на инфлацията заради огромния дефицит", каза пък народният представител от ДБ Мартин Димитров.

Доходите на хората ще растат по-ниско отколкото инфлацията. Капиталовата програма се намалява от 10 млрд. на 6 млрд. евро, заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Оттам следва, че държавата всъщност "няма да има бензин в двигателя" за нейното развитие, защото то се определя от инвестициите и от потреблението на гражданите. Резултатът от това нещо е, че държавата ще изпадне в рецесия само след няколко месеца, ако нещо не се промени. Като добавим и липсата на пакет от антикризисни мерки, това всъщност може да се случи и доста по-бързо, смята Денков.

"Така че камионът, за който говореше премиерът Радев, не само е тръгнал по нанадолнището, този камион с тази икономическа политика, която беше представена днес, задължително ще падне в дерето", заяви председателят на ПГ на "Продължаваме промяната". Той посочи, че управляващите се опитват да намалят дефицита, но дългът продължава да се увеличава.

"Този бюджет предлага по много от същото и по-точно от трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите последици и абсолютно никаква борба с вдигането на цените. И ако това е едната страна на монетата, другата страна е още по-плашеща, а това са доходите на всеки един от гражданите, тъй като политиките за поощряване на бизнес средата, политиките, свързани с микробизнеса, с малкия и средния бизнес, са точно нула", критикува Цончо Ганев от "Възраждане".

Според него кабинетът следва указанията от Брюксел и гледа само на Запад, вместо да погледне и на Изток - към Русия, Китай и БРИКС.

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