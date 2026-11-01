Обявиха последни резултати преди официалните
Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването
Чуйте статията:
Малко преди обявяването - последни неофициални резултати от днешните избори в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброявания към 17:00 часа >>
НАЙ
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Излязоха нови резултати от изборите
Изтекоха първи резултати от вота
Публикуваха нова порция резултати
Изнесоха и данни към 12:30 часа
Камъни, барикади и водни оръдия: Поколението Z се разбунтува в Германия (снимки)
"Билд": Тази нощ беше истински ужас (снимки/видео)
Борисов: Аз ще гласувам за Гюров, но не мога да задължа ГЕРБ да го подкрепи
Украински дронове подпалиха руски завод на "Лукойл"
Коктейли "Молотов", сълзотворен газ и полицаи в пламъци по улиците във Франция (снимки)