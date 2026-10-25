Обявиха последни резултати преди официалните
Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването
Чуйте статията:
Малко преди обявяването - последни неофициални резултати от днешните избори в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброявания към 17:00 часа >>
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Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
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