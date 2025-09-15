Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда, съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова, цитирана от БНТ. Това означава, че гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.

Парламентът

Съгласно чл. 108 от правилника за организацията и дейността на НС разискванията започват не по-рано от три дни и не по-късно от 7 дни от постъпването на предложението. А гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

Проектът за решение се смята за приет, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Петият вот на недоверие беше внесен в петък с подписи от депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Аргументите за искането за оставка на правителство за несправяне в секторите "вътрешна сигурност" и "правосъдие" се простират на 81 страници.

Ивайло Мирчев опонира на премиера, че вотът на недоверие е незаконен
Според Киселова част от мотивите се повтарят с предишни. По думите ѝ това нямало да попречи на процедурата, но показвало слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.

