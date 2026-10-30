"Очакваме България да се върне решително на европейския си път", заяви Валери Айе, президент на групата, в която членува ПП

3577 Снимка: x.com/ValerieHayer

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От групата на либералите и демократите в Европейския парламент разкритикуваха кабинета "Радев" в позиция. Огласиха я от пресцентъра на ПП.

"Два дни преди балотажа на президентските избори в неделя, либералите и демократите изразяват дълбоката си загриженост от използването на държавните институции от българското правителство за предизборна кампания в подкрепа на един от кандидатите". Това се казва в изявлението на "Обнови Европа", в която членува "Продължаваме промяната".

"Българските граждани заслужават свободни и честни избори. Опитите на настоящото правителство да упражнява политическо влияние са изключително тревожни и противоречат на европейските ценности. Либералите и демократите призовават за спазване на законни и справедливи правила за предизборна кампания, честен изборен процес и зачитане на основните права на всички български граждани", заявяват от "Обнови Европа".

Оттам припомнят, че в деня след първия тур министър-председателят Румен Радев призова българските граждани да гласуват за президента Илияна Йотова. Впоследствие официалният пресцентър на правителството, неговият уебсайт и профилите му в социалните мрежи публикуваха този призив.

Централната избирателна комисия отхвърли жалба срещу действията му с едва осем гласа "за" срещу седем "против", а решението беше обжалвано пред Върховния административен съд. След това правителството изтри публикациите, като съпроводи действието си със саркастично изявление, осмиващо подателите на жалбата.

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"Това не е въпрос на политически предпочитания. Става дума за границата между партията и държавата, за равнопоставеното третиране на кандидатите и за доверието в изборния процес. Държавните институции принадлежат на всички граждани, а не на една партия или един кандидат. Правителственият пресцентър, финансиран с парите на данъкоплатците, е обществена служба, а не инструмент за предизборна кампания. Осмиването на онези, които поставят основателни въпроси, по никакъв начин не допринася за укрепването на доверието в изборите", е позицията на "Обнови Европа", цитирана от БТА.

"Очакваме България да се върне решително на европейския СИ път, а залогът СЕГА не би могъл да бъде по-висок. Само преди два дни пореден контейнеровоз беше поразен от морски дрон край българското крайбрежие - последният случай от поредица атаки в Черно море, които застрашават сигурността на България и на целия Европейски съюз", заяви президентът на групата "Обнови Европа" Валери Айе.

"В такъв момент българските граждани имат нужда от държавни институции, на които могат да се доверят, и от избори, чиято честност не буди никакво съмнение. Българите многократно са доказвали своята привързаност към Европа, а институциите им трябва да гарантират основното им право да правят свободен избор.", допълва Айе.

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