Кога в рамките на своето управление сме се отнасяли така с който и да е инакомислещ, попита Деница Сачева

5134 Снимка: БТА

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От ГЕРБ настояват за предсрочно освобождаване на председателя на парламента Михаела Доцова и организират подписка за това.

Това заяви пред медиите Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ. И напомняйки, че за това са необходими 80 подписа, а парламентаристите от ГЕРБ-СДС са само 39, призова и останалите групи от опозицията да се включат.

"Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник в 9:00", каза Деница Сачева. На него трябва да бъде разгледано искането за предсрочно освобождаване на Михаела Доцова.

Но добави:

"Разбира се, в рамките на днешния ден г-жа Доцова може сама да преосмисли своето поведение и да прецени дали поведението й съответства на висотата на поста, който заема."

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Според нея случая с журналистката Соня Колтуклиева, бутната на тротоара от гард на Доцова, има две измерения - несъразмерно използване на сила, но и усещане за безразличие към човек, който е паднал.

"Няма значение колко си високо, но ако не виждаш човек, който е паднал очевидно в това да упражняваш властта, има проблем. Бихме искали г-жа Доцова да поеме политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция, на първо място се изисква да бъдеш човек и да проявиш характер", посочи Деница Сачева.

Според нея има една градация и "вече виждаме хора по тротоарите, когато се опитват да задават въпроси." И попита риторично "кога в рамките на своето управление ГЕРБ се е отнасял по този начин с който и да е инакомислещ човек".

Властта е временна, човек си завинаги, категорична бе Деница Сачева.

Забелязващата се демонстрация на белезници през последните дни не оставя усещане за справедливост, добави тя.

Деница Сачева каза в края на изявлението си пред медиите, че в понеделник председателят на парламента е трябвало да пътува за Словакия, но не знае дали това ще остане част от нейната програма. "Ние трябваше да изпратим наш представител. Народният представител Мария Димитрова оттегли участието си от тази делегация, ако има такава делегация - няма да придружи Доцова", каза Деница Сачева. Заедно с нея пред медиите застанаха и проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на парламентарната група и депутатите Тома Биков, Жечо Станков и Стефан Арсов.

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