ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" обявиха, че няма да подкрепят проектите на кабинета "Радев"

6323 Снимка: БТА

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Остър спор възникна между представители на управляващите и опозицията за парите за младите лекари и медицинските сестри, заложени в проктобюджета на НЗОК, както и за появили се нови разходи в бюджета за 2027 г.

Парламентарната комисия по бюджет и финанси обсъжда трите бюджета за 2027 г. - на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет.

Още видът, с който се появи в залата лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, говореше за това, че тонът няма да е спокоен - Василев бе дошъл на заседанието с вратовръзка на пера, намек към финансовия министър Гълъб Донев, бе донесъл и празна кошница с надпис "ГРИЖА".

В началото на обсъждането Асен Василев настоя присъстващата на заседанието министър на здравеопазването Катя Ивкова да каже има ли механизъм за адекватно заплащане на медицинските сестри, акушерките и младите лекари.

Но тъй като министър Ивкова заяви, че ще даде информация по въпроса на по-късен етап от заседанието на бюджетната комисия, а водещият заседанието председател на бюджетната комисия Константин Проданов ("Прогресивна България") се съгласи с нея, спорът се измести - вече между Василев и Проданов.

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"Добре, ще седя и ще чакам да получа отговор", вметна Василев, след което обаче настоя: "Вие казахте, че в бюджета за 2027 г. ще има разработен механизъм за адекватно заплащане на медицинските сестри, акушерките, младите лекари и всички други лекари - със и без специалност. Аз четох много внимателно и не видях такъв механизъм. Бихте ли казали какво сте предприели? Очаквам отговор."

Проданов обаче му отне думата, обвинявайки го в саботаж на дискусията.

Василев обаче, който е и бивш финансов министър, не спря дотук, а възрази, напомняйки за острите спорове при обсъждането на държавния бюджет преди година в същата тази парламентарна комисия, които доведоха до многохилядни протести.

"Това няма да стане по този начин. Хайде да не влизаме в този мач, вече веднъж сме го играли. Правилникът ви позволява (да ми вземете думата), но правилникът не ви позволява да саботирате. Чакаме отговор: къде са парите за младите лекари плюс медицинските сестри?", даде воля на възмущението си Василев. Миналата година той се прочу с репликата "Кой позволи това безобразие", отправена към председателя на тогавашната бюджетна комисия.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отговори, че са предвидени 30 милиона евро за стипендии за всички специализанти, в които влизат не само лекари специализанти, а и медицински сестри, които специализират. Тези средства ще бъдат изплатени по национална програма, която се разработва паралелно с бюджетната процедура в парламента. Според Василев обаче въпросната програма не включва медицинските сестри, които не специализират в момента.

"Няма да подкрепим този бюджет", обобщи спорът бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната".

С критика към проектобюджета се включиха и от "Възраждане".

"Не се предвиждат средства директно за заплати на здравния персонал", заяви Георги Георгиев от партията на Костадин Костадинов. Той постави и въпроса за финансирането на частните болници със средства от Здравната каса.

Министър Ивкова отново взе думата, за да уточни, че за профилактика са предвидени малко над 85 млн. евро. Тя съобщи още, че стипендиите за специализантите ще бъдат по 350 евро месечно, като за лекарите на места, финансирани от държавата, възнаграждението по Наредба №1 е 1550 евро.

"За лекарите, специализиращи на места, финансирани от държавата, ще се получи доход от 1900 евро", каза Ивкова.

Междувременно Василев качи на страницата на ПП във Фейсбук клипче с репликата си, като го озаглави "Няма да стане по този начин/Епизод 2".

Остър спор възникна и по друга тема - свързана с парите за строителство. Повдигна я депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

"В бюджета, който беше представен пред Министерство на финансите, и този, който е внесен в парламента, има 1 милиард евро повече ангажименти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Направих сметка: този 1 милиард евро, който за мене е най-скандалният разходен център, който аз съм видял, напълно ме изненадва, така че за тях 1 милиард повече или по-малко очевидно не означава нищо. Ние няма как да подкрепим бюджет, който не решава нито един проблем в обществото, напротив - създава и задълбочава проблемите", каза Димитров.

Според него "това са суми, за които могат да бъдат сключвани договори, но плащанията няма да бъдат през 2027 г., а през 2028 и 2029 г."

С критика към предложените от кабинета "Радев" разчети се включиха и от ГЕРБ-СДС.

Бившият министър на финансите и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова обяви: "Тези хора вече не могат да ни изненадат с нищо след това, което направиха в Агенция "Пътна инфраструктура", и след манипулациите, с които коригираха дефицита за 2025 година. Нищо не може да ни изненада. За тях един милиард повече или по-малко очевидно не означава нищо."

"Ние няма как да подкрепим бюджет, който не решава нито един проблем на обществото, а напротив, създава и задълбочава проблемите", каза в заключение Теменужка Петкова.

Критики отправиха и от ДПС.

"Липсват реални реформи и политики, които да допринесат за по-добър жизнен стандарт на хората, живеещи в България. Увеличава се бюджета на Здравната каса, но няма реформи, които да накарат младите специализантите да останат в България. Няма реални реформи, които да помогнат на болниците в отдалечените планински региони да стъпят на краката си, защото гражданите там имат нужда от болнична помощ, за да не се налага да пътуват", заяви Айтен Сабри, зам.-председател на ПГ на ДПС и на Народното събрание при обсъждането на бюджета на Здравната каса в Комисията по бюджет и финанси.

Проектите на трите бюджета бяха внесени вчера в Народното събрание, след като сутринта правителството ги одобри на извънредно заседание.

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