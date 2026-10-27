Новият посланик на РСМ в София връчи акредитивните си писма
МВнР потвърди пред Крум Ефремов подкрепата за евроинтеграция на Република Северна Македония при изпълнение на поетите ангажименти
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Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Република Северна Македония в България Крум Ефремов. От българска страна беше потвърдена конструктивна подкрепа за европейската интеграция на РСМ, която минава през цялостното изпълнение на ангажиментите по Договора от 2017 г. и Европейския консенсус от 2022 г., съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.
Македонският въпрос
Ташева приветства с добре дошъл посланик Ефремов. Тя изтъкна постигнатия напредък по реализиране на Споразумението между правителството на България и на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, част от Коридор №8, като добър пример и илюстрация на възможностите и положителните резултати при наличието на политическа воля.
Заместник-министърът на външните работи подчерта значението на свързаността за икономическото развитие на региона, но и за укрепване на връзките между хората от двете страни на границата. Тя изтъкна, че именно те са нашият най-голям капитал, но за изграждането им е необходим искрен диалог и уважение, без провокации и език на омраза.
Посланик Ефремов сподели желанието си за развитие на двустранните отношения посредством воденето на конструктивен диалог и задълбочаване на секторното сътрудничество, включително по отношение на търговията, туризма, инфраструктурата и др.
Ташева пожела на посланик Ефремов успешен мандат в България и изрази надежда за постигане на реален напредък по всички посочени теми, допълват от МВнР.
В началото на октомври министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски се срещнаха в рамките на Международната министерска конференция по Коридор 8 в София, припомня БТА. Велислава Петрова заяви тогава, че България няма други очаквания към Република Северна Македония, освен тези, записани през 2022 г.