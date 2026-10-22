62-годишен е заподозрян, че е платил на трима души преди балотажа за кмет на 25 октомври. Селото стана известно със скандала с дописаните преференции на местния вот през 2023 г.

644 Снимка: БТА

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62-годишен мъж е задържан по подозрение за купуване на гласове преди балотажа за кмет на врачанското село Малорад, община Борован, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

На 21 октомври, след оперативно-следствени действия от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР- Враца, е установено, че 62-годишен мъж от с. Малорад е предложил пари на други трима жители на селото, за да гласуват за определен кандидат за кмет на предстоящите частични предсрочни избори в селото, които ще се проведат на 25 октомври.

Тримата са потвърдили, че са получили пари от въпросния мъж. Той е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. Според него, "който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева".

Засега няма официална информация за размера на предложените суми, нито в полза на кой кандидат се предполага, че са били предназначени гласовете.

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Задържането става само дни преди решаващия втори тур на частичните избори за кмет на Малорад. На 25 октомври един срещу друг се изправят Светослав Георгиев, издигнат от "Земеделски народен съюз", и Мартин Диловски от партия "Български глас".

На първия тур, проведен на 18 октомври, Георгиев получи 335 гласа, а Диловски - 272. Трети остана кандидатът на ГЕРБ Калин Младенов със 126 гласа. В надпреварата участваха общо петима кандидати, но никой не успя да събере необходимото мнозинство за победа още на първия тур. Избирателната активност достигна 59,19%, като до урните отидоха 834 души. Общинската избирателна комисия в Борован съобщи, че първият тур е преминал спокойно, без постъпили сигнали за нарушения.

Предстоящият балотаж съвпадада с първия тур на президентските избори. Двата вота обаче ще бъдат организирани независимо един от друг. Избирателите, които желаят да гласуват и за президент, и за кмет на селото, ще трябва да посетят различни помещения, в които ще работят отделни секционни избирателни комисии. Предвижда се поставянето на указателни табели, за да се избегне объркване сред гласоподавателите.

До частичните избори в Малорад се стигна след предсрочното прекратяване на пълномощията на досегашния кмет Иво Иванов заради влязла в сила присъда, свързана с управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.

Селото привлече общественото внимание и по време на местните избори през 2023 г., когато видеонаблюдението при преброяването на бюлетините показа дописване на преференции за кандидати за общински съветници. На кадрите се чува как членове на секционната избирателна комисия открито обсъждат как да допишат преференции за Мартин Диловски от БСП и Цено Цоловски от "Възраждане", за да им помогнат да влязат в общинския съвет. Случаят стана известен с репликата "Чичо Цено. Кой номер?" и предизвика широк обществен отзвук. Двама от членовете на СИК бяха осъдени на по пет месеца условно с три години изпитателен срок.

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