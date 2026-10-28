Защо въпреки снишаването войната се приближава все повече до българската граница - отправя въпрос към премиера и президента шефът на парламентарната група на "Продължаваме промяната"

215 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Радев и Йотова кога ще призоват агресора Путин да влезе в преговори за мир, попита във Фейсбук председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков по повод новия удар с дрон по търговски кораб в Черно море.

Докато течеше срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция близо до нос Калиакра бе атакуван контейнеровоз.

"Вчера премиерът Радев хвърли вината за дрон атаките в Черно море в близост до румънския бряг върху... самите румънци. Защото са се осмелили да обявят, че дроновете са руски. И така са ядосали "миролюбивия" Путин. Днес последва нова дрон атака, този път срещу контейнеровоз край нос Калиакра. Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница. Кога ще призоват агресора да влезе в преговори за мир?", написа в социалната мрежа бившият премиер.

Публикацията му продължава с друг въпрос - двамата "вярват ли още в дипломацията като единствен изход от войната, след като днес София беше домакин на среща на военните министри на България, Румъния и Турция".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Какво решение взеха на тази среща? Как ще защитят българската територия и българските граждани от войната, която допуснаха до брега ни?", пише в заключение Николай Денков.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.