Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Радев и Йотова кога ще призоват агресора Путин да влезе в преговори за мир, попита във Фейсбук председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Николай Денков по повод новия удар с дрон по търговски кораб в Черно море.

Парламентът

Докато течеше срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция близо до нос Калиакра бе атакуван контейнеровоз. 

"Вчера премиерът Радев хвърли вината за дрон атаките в Черно море в близост до румънския бряг върху... самите румънци. Защото са се осмелили да обявят, че дроновете са руски. И така са ядосали "миролюбивия" Путин. Днес последва нова дрон атака, този път срещу контейнеровоз край нос Калиакра. Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница. Кога ще призоват агресора да влезе в преговори за мир?", написа в социалната мрежа бившият премиер.

Публикацията му продължава с друг въпрос - двамата "вярват ли още в дипломацията като единствен изход от войната, след като днес София беше домакин на среща на военните министри на България, Румъния и Турция".

Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море
Виж още Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море

"Какво решение взеха на тази среща? Как ще защитят българската територия и българските граждани от войната, която допуснаха до брега ни?", пише в заключение Николай Денков.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатата Лайф
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатат...
5930
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето Корнер
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето
13434
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г. Бизнес
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г.
7831
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026 IT
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026
3134
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
4289
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа Trip
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа
4502
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус Вкусотии
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус
819
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите Zodiac
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите
1268
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни Времето
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни
398