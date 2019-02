Евродепутатът Николай Бареков съобщи във Фейсбук, че е станал баща за четвърти път.

"Добре дошъл на моя четвърти син Антони Бареков! Днес моята Мария ме дари с този прекрасен нов човек. Нека бъде здрав, обичан и много качествен щастлив мъж! В 10:02 минути се появи Антони на белия свят под вещите грижи на екипа на доцент Асенова от Болница Лозенец! Благодаря на всички. Вече съм официално многодетен мъжки татко на български синове и капитан на баскетболния тим на Бареков! Дотук направих повече за решаването на демографския проблем, отколкото целия тим на ПатрЕотите в Парламента", написа бившият лидер на партия "България без цензура" в социалната мрежа и публикува снимки - едната от които на новия си скъп часовник.

Преди няколко години около бившия журналист избухна скандал, когато по време на телевизионно предаване водещата Люба Кулезич заяви, че часовникът му струва няколко десетки хиляди лева. Това по-късно беше повторено от премиера Бойко Борисов, но самият Бареков го опроверга - струвал само няколко хиляди.

Първородният син на Николай Бареков, който е кръстен на него, тази година ще стане на 13. Той е от бившата съпруга на политика - Евгения. Другите му по-големи синове са от неговата бивша сподвижничка в политическата формация - Мария Календерска - Алекс, който ще навърши 5, и Виктор, който ще стане на 2 г.

Малко преди раждането на четвъртия му син - на 6 февруари, Бареков е публикувал тази снимка:

Така той продължи тенденцията да демонстрира новото си напомпано тяло:

"Some guys are working out every day, but less - whole life are in the gym....That is look like completely true. PM Let the shears start now!" (този текст отново предизвика коментари за английския език на политика)

Снимка: Официален профил във Facebook