Указът на президента е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник"

216 Снимка: Shutterstock

Президентът Румен Радев издаде указ, с който Християн Христов е назначен за временно изпълняващ на вакантната длъжност директор на служба "Военна полиция", считано от 19 септември 2025 г., до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник", съобщи БТА.

На 10 септември Министерският съвет прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да назначи полковник Християн Христов.

С друг указ бригаден генерал Ивайло Сотиров бива освободен от длъжността директор на служба "Военна полиция" и от военна служба.

Отново на 10 септември правителството предложи бригаден генерал Сотиров да бъде освободен от длъжността директор и от военна служба поради навършване на пределната възраст.

Служба "Военна полиция" е част от въоръжените сили на България и е на пряко подчинение на министъра на отбраната. Службата действа самостоятелно или съвместно с други служби за сигурност и за опазване на обществен ред, се посочва на сайта на Службата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.