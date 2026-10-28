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Най-голямото дарение за президентските избори е предоставено за кампанията преди предстоящия балотаж.

Президентски избори 2026

Собственикът на "Овергаз" и издател на "Сега" Сашо Дончев е дал 150 000 евро за агитацията на Андрей Гюров и Георги Кандев. Така той за втори път е най-крупният изборен дарител, след като даде половин милион лева за ПП-ДБ преди парламентарния вот през май 2023 г.

Новата крупна сума е постъпила на последния ден преди първия тур - в петък и е вписана днес, показа справка на Dir.bg в Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата.

За Гюров и Кандев има още три шестцифрени дарения. По 100 000 евро са предоставили съсобствениците на хостинг гиганта в световен мащаб SiteGround Тенко Николов и Иво Ценов. Бизнесменът Калоян Данчев е дал 50 000 евро в началото и 100 000 евро в края на кампанията преди първия тур.

Общата сума от 450 000 евро от тези четири дарения представлява над половината от привлечените към момента общо 740 915,01 от общо 489 дарения за тази двойка.

Под милион евро парични дарения в кампанията за президентските избори
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За другите участници на балотажа - Илияна Йотова и Кирил Вълчев, най-голямото единично дарение е 14 900 евро от предприемача и издател Камен Алексиев. Те са получили 848 парични дарения от общо 401 370 евро.

Всички претенденти към момента са отчели получени общо 1 239 892,01 евро плюс 230 963 евро, дадени от самите кандидати и членове на инициативните комитети за издигането им.

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