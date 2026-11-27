1370 Снимка: БТА

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Народното събрание осъди с декларация проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия във връзка с футболната среща между "Олимпик Марсилия" и ПФК "Левски" и изрази пълна солидарност с пострадалите български граждани, включително жени и деца, и техните семейства. В нея се настоява за проверка и налагане на санкции от страна на УЕФА за домакините, които не са гарантирали сигурността на гостуващите привърженици на българския клуб.

Позицията на българския парламент беше приета единодушно от всички политически сили със 185 депутатски гласа "за". Тя беше изработена и внесена от депутати от всички парламентарни групи. Декларацията е адресирана до компетентните френски институции, ръководните и дисциплинарни органи на УЕФА и ФИФА, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и Френската футболна федерация.

В изявлението на Народното събрание се посочва, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия. Отбелязват се задълженията, произтичащи от конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни мероприятия, както и приложимите правила на УЕФА, предаде БТА.

"Народното събрание категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена обединена Европа - зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин", се казва в декларацията.

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Особено обезпокоително е обстоятелството, че въпреки предварително идентифицираните рискове, предприетите организационни мерки и наложените ограничения за българските привърженици, тяхната безопасност не е била гарантирана в достатъчна степен, заявява българският парламент. Това поставя сериозни въпроси относно ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на установените от УЕФА и ФИФА стандарти за провеждане на международни футболни срещи, се посочва в декларацията.

В нея се призова компетентните органи на Френската република да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост. Също така се настоява за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Народното събрание настоява отговорните компетентни органи на УЕФА да проведат независимо и задълбочено разследване на фактическите обстоятелства около инцидента и да наложат най-строги санкции. Призовават се компетентните органи на Съвета на Европа, включително комитета "Сен Дени", да разгледат случая в контекста на изпълнението на международните стандарти и задължения за гарантиране на безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

В духа на традиционно добрите отношения между България и Франция, очакваме пълно съдействие от страна на френските институции и гаранции, че няма да се допускат подобни инциденти, противоречащи на общоприетите европейски добри практики при провеждането на спортни състезания, заявява още българският парламент.

Народните представители призовават българското правителство да използва всички институционални, в това число дипломатически механизми, за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани.

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