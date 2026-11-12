Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Ремонтните дейности на мястото на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" са извършени през есента на 2022 г. от служебния кабинет с регионален министър Иван Шишков, като според ГЕРБ асфалтът е бил положен некачествено. Това заяви депутатът и бивш регионален министър Николай Нанков пред bTV, коментирайки трагичния инцидент, при който загинаха 12 души.

Войната по пътищата

В разговора депутатът коментира състоянието на асфалтовата настилка в района на катастрофата, като заяви, че ремонтни дейности са извършвани между 24 и 30 септември 2022 г., когато е бил направен машинен кърпеж на около 1300 квадратни метра, или приблизително 330 метра от участъка. Нанков твърди, че тогавашният ремонт е бил некачествен и част от него е била повторно ремонтирана през септември 2025 г.

"Това там, първо, не е превантивен ремонт. Този асфалт не е полаган преди две години, а през 2022 г. - между 24 и 30 септември - тогава, когато служебен министър е министър Шишков. Правен е машинен кърпеж и толкова калпаво е направен кърпежът, че миналата година отново част от него е прекърпвана", заяви Нанков.

Той припомни, че по време на изслушване в парламентарната комисия министърът на регионалното развитие Шишков и председателят на АПИ са определили състоянието на настилката и маркировката като добро, което според него противоречи на първоначалните изявления на премиера.

По отношение на метеорологичните условия Нанков посочи, че информация за очаквана гъста мъгла е била подадена три дни преди инцидента. По думите му Националният институт по метеорология и хидрология е предупредил за условията, като данните са били изпратени до ситуационния център и координационния център на Агенция "Пътна инфраструктура", а предупреждение е имало и в ежедневния бюлетин ден преди катастрофата.

Нанков оспори твърденията на премиера и вътрешния министър, че мъглата се е появила внезапно, и обвини ръководството на държавата в спекулации и манипулации непосредствено след трагедията. Според него при получаване на подобна информация е трябвало да бъдат предприети конкретни действия - в рамките на 30 минути до час да бъдат поставени светещи предупредителни знаци, да има полицейски патрули с включена сигнализация от двете страни на магистралата и пътната настилка да бъде обработена срещу заледяване.

Нанков заяви още, че пътят не е бил обработен, тъй като все още не е бил въведен режимът на зимно поддържане, като посочи, че при предишните управления на ГЕРБ този режим е бил обявяван най-късно между 1 и 10 ноември.

Демерджиев към опозицията: Строителите на магистрали нямат морално право на критика
Виж още Демерджиев към опозицията: Строителите на магистрали нямат морално право на критика

Бившият регионален министър засегна и темата за информационните табели по магистралите, които могат да предупреждават шофьорите за опасни метеорологични условия. Той заяви, че осигуряването на европейско финансиране за проекта е започнало през 2017 г., а договор с изпълнител е бил сключен на 20 март 2020 г. със срок за изпълнение до края на 2022 г.

По думите му обаче след смяната на управлението договорът е бил прекратен по взаимно съгласие, като между март 2021 г. и април 2022 г. не са извършвани дейности по него.

Нанков обвини последвалите управляващи, че са спрели проекта, вместо да продължат работата по изграждането на системата за предупреждение.

В началото на разговора депутатът изрази съболезнования на близките на загиналите при тежката катастрофа на магистрала "Тракия". Той обясни, че първоначалната реакция на ГЕРБ е била сдържана от уважение към жертвите и техните семейства, а последвалите му коментари са били провокирани от изявления на представители на изпълнителната власт.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
7744
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец Корнер
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец
13551
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
27154
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
3907
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3859
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
505
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт Trip
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт
3317
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
692
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1469
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
352