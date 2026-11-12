Депутатът от ГЕРБ обвини управляващите в манипулации и заяви, че информацията за гъстата мъгла е подадена три дни преди тежкия инцидент

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Ремонтните дейности на мястото на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" са извършени през есента на 2022 г. от служебния кабинет с регионален министър Иван Шишков, като според ГЕРБ асфалтът е бил положен некачествено. Това заяви депутатът и бивш регионален министър Николай Нанков пред bTV, коментирайки трагичния инцидент, при който загинаха 12 души.

В разговора депутатът коментира състоянието на асфалтовата настилка в района на катастрофата, като заяви, че ремонтни дейности са извършвани между 24 и 30 септември 2022 г., когато е бил направен машинен кърпеж на около 1300 квадратни метра, или приблизително 330 метра от участъка. Нанков твърди, че тогавашният ремонт е бил некачествен и част от него е била повторно ремонтирана през септември 2025 г.

"Това там, първо, не е превантивен ремонт. Този асфалт не е полаган преди две години, а през 2022 г. - между 24 и 30 септември - тогава, когато служебен министър е министър Шишков. Правен е машинен кърпеж и толкова калпаво е направен кърпежът, че миналата година отново част от него е прекърпвана", заяви Нанков.

Той припомни, че по време на изслушване в парламентарната комисия министърът на регионалното развитие Шишков и председателят на АПИ са определили състоянието на настилката и маркировката като добро, което според него противоречи на първоначалните изявления на премиера.

По отношение на метеорологичните условия Нанков посочи, че информация за очаквана гъста мъгла е била подадена три дни преди инцидента. По думите му Националният институт по метеорология и хидрология е предупредил за условията, като данните са били изпратени до ситуационния център и координационния център на Агенция "Пътна инфраструктура", а предупреждение е имало и в ежедневния бюлетин ден преди катастрофата.

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Нанков оспори твърденията на премиера и вътрешния министър, че мъглата се е появила внезапно, и обвини ръководството на държавата в спекулации и манипулации непосредствено след трагедията. Според него при получаване на подобна информация е трябвало да бъдат предприети конкретни действия - в рамките на 30 минути до час да бъдат поставени светещи предупредителни знаци, да има полицейски патрули с включена сигнализация от двете страни на магистралата и пътната настилка да бъде обработена срещу заледяване.

Нанков заяви още, че пътят не е бил обработен, тъй като все още не е бил въведен режимът на зимно поддържане, като посочи, че при предишните управления на ГЕРБ този режим е бил обявяван най-късно между 1 и 10 ноември.

Бившият регионален министър засегна и темата за информационните табели по магистралите, които могат да предупреждават шофьорите за опасни метеорологични условия. Той заяви, че осигуряването на европейско финансиране за проекта е започнало през 2017 г., а договор с изпълнител е бил сключен на 20 март 2020 г. със срок за изпълнение до края на 2022 г.

По думите му обаче след смяната на управлението договорът е бил прекратен по взаимно съгласие, като между март 2021 г. и април 2022 г. не са извършвани дейности по него.

Нанков обвини последвалите управляващи, че са спрели проекта, вместо да продължат работата по изграждането на системата за предупреждение.

В началото на разговора депутатът изрази съболезнования на близките на загиналите при тежката катастрофа на магистрала "Тракия". Той обясни, че първоначалната реакция на ГЕРБ е била сдържана от уважение към жертвите и техните семейства, а последвалите му коментари са били провокирани от изявления на представители на изпълнителната власт.

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