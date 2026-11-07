Предвидено е до 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата

1564 Снимка: БТА

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Съдиите в страната гласуват днес за избора на шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от Съдийската колегия. Те ще могат да избират от общо 21 кандидати , изслушани по време на Общото събрание на съдиите , провело се на 31 октомври.

Право да гласуват имат 2275 съдии, съгласно избирателния списък. Изборният ден ще започне в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. Гласуването е с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища. Избирателните секции за София са четири.

Процесът по отваряне на избирателната кутия, преброяване на бюлетините, установяваване на тяхната действителност и съставянето на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС.

Предвидено е до 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

В чертвъртък, 5 ноември , приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

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Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.

БТА отразява избора на членовете на ВСС от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие: "Новият Висш съдебен съвет".

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