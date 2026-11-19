Министър Иван Василев представи надградената система за интегриран граждански мониторинг и анализ в "София Тех Парк", която вади на показ свързани и длъжностни лица

10897 Скрийншот: Фейсбук

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Надградената платформа СИГМА 2.0 дава възможности за проследяване на свързаността между лица и компании, одобрени за публично финансиране. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи СИГМА 2.0 в Националния STEM център в "София Тех Парк".

СИГМА показва как държавните институции и общините харчат парите на данъкоплатците. Платформата предоставя свободен достъп до систематизирани данни за обществените поръчки в България - от възложителите, изпълнителите и договорите до разпределението на средствата по сектори и региони.

Василев съобщи, че от СИГМА е станало ясно, че 512 лица, заемали публична длъжност, са декларирали свързаност с фирми. Те са подали декларациите си, в които посочват, че имат дялове в дадена фирма и тя получава обществена поръчка. Това е и основният акцент в новата версия СИГМА 2.0 са инструментите за анализ на свързаността.

Системата ще позволява лесно да се проследява мрежата от връзки между конкретни лица и фирми, които са били одобрени за публично финансиране - функционалност, насочена пряко към улесняване на разследващата журналистика и гражданския контрол.

"За да харчим по-ефективно нашите пари като данъкоплатци, трябва да знаем къде отиват и за това работи активно Министерството на иновациите и дигиталната трансформация", посочи Василев. По думите му информацията трябва да е в разбирам вид за гражданския сектор, за медиите, за всеки, който иска да направи анализ на това къде и как се харчат публичните средства. СИГМА 2.0 показва и свързаните лица, както и длъжностните лица, които са декларирали дялове или свързаност с фирми.

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Министърът заяви, че често големи фирми печелят обществените поръчки, а след това възлагат на по-малки и нерядко се вижда некачествено изпълнение.

В СИГМА 2.0 цялата информация е публична. Вижда се и каква е била конкуренцията при обществените поръчки, както и свързаните лица, които стоят зад дадена фирма. "В СИГМА 2.0 може да се видят колко пари са получавали от държавата за спечелени обществени пръчки собственици на фирми", каза министърът, цитиран от БТА.

Василев съобщи, че вече се разработва версия 3 на платформата, която вероятно ще е бъде представена през следващата година.

"Създаваме СИГМА, за да контролираме себе си, а със следващите версии 3 и 4 ще направим така, че да ограничим злоупотребите. Тази прозрачност, вярвам - ще бъде спирачката пред желанието на много хора да вършат злоупотреби с обществени поръчки. Във версия 3 и 4 вече ще включим изкуствения интелект", обясни Василев. Той уточни, че в първите два варианта е бил използван ИИ, но само при разработването.

Той добави, че с версия 4 ще се контролират и изпълнителите. Често сме виждали търгове, спечелени на по-висока цена, отколкото е пазарната и ще можем да хващаме тези аномалии предварително, коментира Василев. "Вярвам, че българските граждани трябва да знаят кога и кой е получавал обществените поръчки", заключи той.

Платформата обединява на едно място подробна информация за обществените поръчки в България - кои са възложителите, кои компании печелят търговете, на каква стойност са сключените договори и как се разпределят финансите по сектори и региони.

"Нашата роля не е да сочим един или друг с пръст, но декларациите на общински съветници, например, сочат, че получават милиони от обществени поръчки в общината, в която са съветници, и това поражда много въпроси", коментира министър Иван Василев.

СИГМА 2.0 е разработена само от един ай ти специалист - Тодор Колев, с помощта на Изкуствения интелект. Експертът коментира, че тезата, че държавният софтуер е скъп, е по-скоро навик, а не реалност.

Скрийншот: Фейсбук

Паралелно с разработването на алгоритъма и надграждането на системата ще се разработват и промени в Закона за обществените поръчки, допълни министърът на иновациите. Иван Василев благодари на МВР и ДАНС, че помагат да извадят сложната информация в разбираем вид и да се предадат на прокуратурата за нуждата на разследвания.

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