Само за 24 часа от началото на проекта "Избирам България" са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това разказа министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк, цитиран от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това прави по около 18 заявления на всеки час или по едно на всеки 3-4 минути.

Демографска криза

Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта - 22 септември.

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. По думи на Гуцанов този кабинет за първи път прави реална стъпка да върне българите от чужбина с инициативата "Избирам България". Той отбеляза още, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

Дават 26 млн. за завръщащи се емигранти, хора с български произход и работници от трети страни
"Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза", каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира, посочват от пресцентъра. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец - 50% от шест средни работни заплати.

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори, каза Гуцанов миналата седмица при обявяването на инициативата.

 
