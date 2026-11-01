3,2% от гражданите са гласували с "не подкрепям никого. При тези данни няма как да има изненада, обобщи социологът Светлин Танчев.
Подобни са и резултатите на "Тренд".
"Сега с точност вече можем да кажем кой е следващият президент на страната. Това е госпожа Йотова, защото при паралелно преброяване вече резултатът е доста по-висок дори от този, който обявихме в екзитпола. Това е непреодолима дистанция между първия и втория", обяви Димитър Ганев.
На въпрос от водещите в студиото на NOVA, той каза, че резултатите на "Тренд" сочат "нещо като от рода 58 на 40 близо".