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Илияна Йотова води с 58,1%, Андрей Гюров получава 38,6%. Това сочат данните на агенция "Мяра" при 90% паралелно преброяване.

Президентски избори 2026

3,2% от гражданите са гласували с "не подкрепям никого. При тези данни няма как да има изненада, обобщи социологът Светлин Танчев.

Подобни са и резултатите на "Тренд". 

"Сега с точност вече можем да кажем кой е следващият президент на страната. Това е госпожа Йотова, защото при паралелно преброяване вече резултатът е доста по-висок дори от този, който обявихме в екзитпола. Това е непреодолима дистанция между първия и втория", обяви Димитър Ганев. 

На въпрос от водещите в студиото на NOVA, той каза, че резултатите на "Тренд" сочат "нещо като от рода 58 на 40 близо".

 
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