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Разликата между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров е 2,7 процента. Това показват данните на агенция "Мяра" при 70% паралелно преброяване.

Президентски избори 2026

Настоящият държавен глава получава 34 процента от гласовете на избирателите, докато за кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, са гласували 31,3 от упражнилите правото си на вот. 

На трето място е кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов с 12,8 на сто.

Четвърти според социолозите от "Мяра" са Радостин Василев и Красимир Манов (4,5%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.6%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според "Мяра" те печелят 2,2% от гласовете.

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.9% от избирателите, а избирателната активност е много ниска - едва 20.8 на процента.

Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 часа избирателната активност е 16,04 %, докато на предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %.

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