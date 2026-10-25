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3,1 процента е разликата между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров при 100 процента паралелно преброяване на гласовете от социолозите от агенция "Мяра".

Президентски избори 2026

Настоящият държавен глава получава 35 процента от гласовете на избирателите, докато за кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, са гласували 31,9 от упражнилите правото си на вот.

На трето място е кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов с 12,4 на сто

Четвърти според социолозите от "Мяра" са Радостин Василев и Красимир Манов (4,3%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.5%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според "Мяра" те печелят 2,2% от гласовете.

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.5% от избирателите.

Общата избирателна активност е 22.1 на сто, отчитат социолозите.

Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 часа избирателната активност е 16,04 %, докато на предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %.

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