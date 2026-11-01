Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Чуйте статията:
Илияна Йотова печели изборите с 58,2% от гласовете, сочат данните на агенция "Мяра" при 100% паралелно преброяване. За Андрей Гюров са гласували 38,6% от избирателите.
С "не подкрепям никого" са гласували 3,2 на сто от избирателите.
Подобни са и резултатите на "Тренд", но при 80% паралелно преброяване.
"Сега с точност вече можем да кажем кой е следващият президент на страната. Това е госпожа Йотова, защото при паралелно преброяване вече резултатът е доста по-висок дори от този, който обявихме в екзитпола. Това е непреодолима дистанция между първия и втория", обяви Димитър Ганев.
На въпрос от водещите в студиото на NOVA, той каза, че резултатите на "Тренд" сочат "нещо като от рода 58 на 40 близо".
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.