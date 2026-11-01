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Илияна Йотова печели изборите с 58,2% от гласовете, сочат данните на агенция "Мяра" при 100% паралелно преброяване. За Андрей Гюров са гласували 38,6% от избирателите.

Президентски избори 2026

С "не подкрепям никого" са гласували 3,2 на сто от избирателите.

Подобни са и резултатите на "Тренд", но при 80% паралелно преброяване.

"Сега с точност вече можем да кажем кой е следващият президент на страната. Това е госпожа Йотова, защото при паралелно преброяване вече резултатът е доста по-висок дори от този, който обявихме в екзитпола. Това е непреодолима дистанция между първия и втория", обяви Димитър Ганев.

На въпрос от водещите в студиото на NOVA, той каза, че резултатите на "Тренд" сочат "нещо като от рода 58 на 40 близо".

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