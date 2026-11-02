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Около 100 хиляди гласа за победителя на президентските избори Илияна Йотова идват от гласували на първия тур за Костадин Костадинов, показват електорални профили от екзитпола на "Мяра".

Президентски избори 2026

Най-много допълнителна подкрепа на балотажа по данни на социологическата агенция е дошла от активизирали се привърженици на "Прогресивна България", които явно не са участвали на първия тур.

"За справка: в първия тур участваха около половин милион гласували на предните избори за ПБ, сега са участвали над 600 хиляди. Почти всички от тези новодошли около 150 хиляди са отишли при Йотова", показва анализът на екипа на Първан Симеонов.

Приливът от негласували на първия тур съставлява малко над 13% от вота за Йотова, а близо две трети идва от повтарящи вота си.

"Разбира се, и тук явно се крият доста, които всъщност не са гласували на първи тур, но са привърженици на Йотова. По правило в такива изследвания негласуването за своя кандидат на първи тур често се скрива", правят уговорка социолозите.

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Близо три четвърти от гласоподавателите на Андрей Гюров на балотажа твърдят, че и на първия тур са гласували за него.

"Като цяло, вотът на новогласувалите на втория тур се е разделил равно между Йотова и Гюров, но при по-малкия дял на Гюров, делът на новогласували всъщност изиграва по-висока роля в неговия общ масив, в сравнение с Йотова - 17% от вота за Гюров е от гласуващи едва на втория тур", пресмятат от "Мяра".

Според данните близо 19% от гласовете за загубилия кандидат - около 150 хиляди, са дошли от привърженици на ГЕРБ.

"Любопитното е, че сега десет на сто, или над 70 хиляди гласа, са дошли от хора, които на последните избори са гласували за ПБ - явно това е била протестна съставка във вота за Радев от април - която сега се е "върнала" при ПП-ДБ кандидата", добавят социолозите.

Според проучването над 5% от вота за Гюров идва от ДПС, което е може би близо 50 хиляди гласа.

"Като цяло делът на ППДБ вота в микса на Гюров е по-нисък от наличието на ПБ вот в микса на Йотова. Това потвърждава, че Гюров в по-голяма степен е "отворил ветрилото" на подкрепа", обобщават от "Мяра".

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В демографските профили проличава "по-женски" вот за Йотова, а по традиция, вотът за кандидати като Гюров е осезаемо "по-млад и столичен".

Гюров води приблизително две към едно в София, както и сред най-младите. Сред висшистите този път дяловете са почти изравнени. 49,4% от тях са гласували за Гюров, но 46,8% са за Йотова.

Турският етнос у нас, като цяло е гласувал в равни пропорции за двамата.

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