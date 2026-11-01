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Началото на изборния процес започна без нарушения и възникнали проблеми. Избирателните секции на територията на страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии, съобщиха от МВР.

Към 8:00 часа на 1 ноември в структурите на МВР са получени 415 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са получените сигнали в обласните дирекции на МВР в Бургас - 97, във Враца - 70 и в Стара Загора - 44.

От всички сигнали 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот и 75 - за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са осем наказателни производства (две в Областна дирекция на МВР Кюстендил и по едно в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областна дирекция МВР Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен). Съставени са 1822 предупредителни протокола по Закона за МВР, като най-много са в СДВР - 437, ОДМВР Пловдив - 267 и ОДМВР Пазарджик - 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са десет души по Закона за МВР. При 12 случая е оказано съдействие на РИК/СИК.

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До 31 октомври в МВР са получени 393 сигнала за нарушения. Образувани са осем наказателни производства. Съставени са 1691 предупредителни протокола по Закона за МВР.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.