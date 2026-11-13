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Няма да бъдат съкращавани служители, които изпълняват същински полицейски функции на терен. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на заседание на Съвета за социално партньорство, съобщават от пресцентъра на МВР.

Кабинетът "Радев"

С представители на синдикалните организации политическото ръководство на министерството обсъди заложените параметри за МВР в Закона за държавния бюджет. Министърът посочи, че в рамките на дискусиите по формирането на проекта в Министерския съвет и Министерството на финансите е постигнато запазване на броя на служителите, изпълняващи непосредствени полицейски задачи.

"Голямата цел беше да не се стигне до осакатяване на структурите, които осъществяват същинската полицейска работа. Постарали сме се дейността на МВР да не бъде засегната", посочи той.

Министърът беше категоричен, че няма да се пристъпва към автоматични съкращения. При необходимост от структурни промени първо ще се търсят възможности за преназначаване на служителите на подходящи свободни длъжности в системата.

Прекратяване на служебни правоотношения ще се разглежда едва когато такава възможност липсва. Индивидуален ще бъде и подходът към служителите, които вече са упражнили правото си на пенсия, като ще се отчитат изпълняваните от тях функции и възможностите за кадровото им заместване.

По отношение на възнагражденията министърът посочи, че финансовото състояние на държавата не позволява увеличение през 2027 г. Той подчерта необходимостта от по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите. Според него това би създало възможности за бъдещо подобряване на възнагражденията и материално-техническото обезпечаване на ведомството.

Отделено беше внимание и на данните за числеността на полицейските служители в България. Министърът заяви, че досега към Евростат е подавана информация, която създава погрешни представи за броя на полицаите спрямо населението. Той обяви намерението през тази година да бъдат предоставени коректни данни.

Министър Демерджиев изтъкна значението на полицейската дейност за обществото и необходимостта от устойчиво финансиране на системата.

"Общественото доверие и одобрение към МВР се покачват. Това би било предпоставка в един по-дългосрочен план да отстояваме интересите си, така че системата да бъде обезпечена по всякакъв начин", коментира вътрешният министър.

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По думите му към момента значителна част от техническото обезпечаване се осигурява чрез европейски фондове, програми и проекти, като амбицията е постепенно да се увеличат възможностите за финансиране от националния бюджет.

Той призова синдикалните организации към конструктивен диалог и ясно разграничаване на синдикалната дейност от политическите процеси и препотвърди готовността си срещите и разговорите с представителите на служителите да продължат.

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