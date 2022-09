Последните съобщения от Москва сериозно засилват опасенията и необходимостта от подкрепа за Украйна. Това пишат от Министерството на външните работи в позиция, разпространена в Twitter, относно частичната мобилизация, обявена от руския президент Владимир Путин.

"В съчетание с ядрената риторика и т.нар. референдуми тези тревожни събития засилват необходимостта на глобално ниво от последователна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна", отбелязват от МВнР.

Recent announcements from Moscow escalate concerns. Coupled with nuclear rhetoric and so-called referenda, these troubling developments for the global domain amplify the necessity of consistent support for Ukraine’s sovereignty, independence and territorial integrity.